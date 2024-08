"Cambi l'Italia in meglio". Il post di Massimo Boldi sulla Meloni scatena l'odio social

Ascolta ora 00:00 00:00

Medaglia d’oro per gli insulti gratis. Le olimpiadi sono finite ma la sinistra continua a collezionare primi posti. La categoria olimpica preferita dagli utenti anti-destre, sbeffeggiare Giorgia Meloni, non prenda una pausa nemmeno a Ferragosto. Il clima vacanziero non basta a fermare gli odiatori della gauche che se la prendono in primis con il premier, "colpevole" di aver pubblicato un post in cui lo si vede giocare con la figlia in piscina, e poi – come se non bastasse – con il comico Massimo Boldi. Il motivo? È presto detto: l’attore si è permesso di rivolgere al primo ministro un augurio di Buon Ferragosto con tanto di parole al miele e sentiti complimenti.

Un commento, o meglio, un’eresia che per gli odiatori seriali della sinistra ha tutte le carte in regole per creare l’ennesima bufera politica e ideologica. Ma facciamo un passo indietro. Il post di Meloni appare nella tarda mattinata di ieri. “Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti” , ha scritto Meloni nella didascalia. Da qui parte la giostra di insulti gratuiti. “Che caciottara, mamma mia” , commenta un utente. E ancora: “Quanto esibizionismo solo per distogliere l'attenzione dai gravi problemi che hanno gli Italiani” , Niente da fare. Il livore ideologico è partito: “Vergognati, madre cristiana di sto mazzo, ipocrita, bugiarda e – addirittura – complice consapevole del genocidio palestinese”.

Ma il peggio non tarda ad arrivare. Tra i vari commenti appare quello di Massimo Boldi, uno dei comici più amati dagli italiani e non solo. "Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica” , scrive Boldi sui social. Poi, a stretto giro, arrivano i complimenti per l’operato del governo Meloni: “Sei sempre più forte e hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti. E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi” . Tanto è bastato per dimenticare la figura di Boldi e fare spazio all’odio politico più puro. La sola vicinanza ideologica con Meloni e soci fa scattare l’allarme rosso per gli utenti di sinistra. E via con gli insulti gratuiti.

“Cos’è, ti serve un posto in Rai?”

“Torna a fare cine panettoni”

“Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”

, chiede qualcuno., invita qualcun altro. E ancora: