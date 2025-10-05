"Stai a cuccia!", "Fascista rosso!", scontro in TV tra Telese e Capezzone

La spedizione della Flotilla continua ad alimentare dibattiti e scontri, come quello particolarmente acceso esploso stamani tra Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, e Luca Telese, conduttore di InOnda, entrambi ospiti di "Omnibus" su La7.

In collegamento con lo studio del programma c'è anche l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Benedetta Scuderi, che si trovava bordo di una delle imbarcazioni dirette verso Gaza. Rientrata in aereo su un volo di linea da Tel Aviv a Roma insieme ad altri tre parlamentari italiani nella giornata di ieri, sabato 4 ottobre, l'esponente di Avs ha preso parte alla manifestazione in favore della Palestina andata in scena nella Capitale. Restano ancora in Israele una quindicina di attivisti nostri connazionali, dopo l'espulsione di un gruppo di 25 avvenuta nelle scorse ore.

"Bentornata, nel totale dissenso ma con assoluta benevolenza, all'onorevole Scuderi" , esordisce Capezzone rivolgendosi all'europarlamentare, "sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano" . "Ci sono due cose, onorevole, che non funzionano proprio" , considera il giornalista. "La prima è questa: nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà: il fatto è che quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni" , aggiunge Capezzone, "non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio". "Seconda cosa, molto più grave" , puntualizza l'ex parlamentare, "ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali, dei quotidiani britannici come il Telegraph dal giugno scorso sui finanziamenti diretti o indiretti di Hamas".

"Avete raccontato sul fronte italiano che c'è stata una raccolta di 400mila euro..." , spiega ancora, venendo fermato da Telese, che si alza dal proprio posto e porta un quotidiano verso il direttore di Libero. I toni si alzano, e mentre Capezzone continua a chiedere conto dei presunti finanziamenti di Hamas, il conduttore televisivo sbotta : "Stai a cuccia" . A questo punto Capezzone insorge: "Stai a cuccia? Ma dove siamo? Ma vergognati...questo fascista rosso, come si permette?" . Telese volta le spalle all'ex parlamentare, saluta tutti e abbandona lo studio: "Ciao ciao...buffone...falla finita" , dice Telese, lasciando basita la conduttrice del programma. "Un'uscita molto teatrale, di solito queste cose in casa dello stesso gruppo non si fanno" , chiosa Gaia Tortora.

Telese, ancora furioso per l'accaduto, ha rincarato la dose sui social, postando una foto di Capezzone e lasciando un commento ai propri followers: "Sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus poco fa per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas" , scrive su

"e i parlamentari che erano a bordo smaniosi di mettere il culo al “calduccio” (parole sue). Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito decapezzonizzato".

Facebook il giornalista,