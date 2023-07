Stop ai cibi sintetici, c'è il primo via libera: ecco cosa prevede il ddl

Nessuna denominazione di "carne" su alimenti derivanti dalle proteine vegetali e un no secco alla produzione di cibi e mangimi sintetici. Il Senato della Repubblica ha dato l'ok al disegno di legge n. 2458 - " Disposizioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente in relazione alla produzione, commercializzazione e importazione di alimenti di origine non animale " - potendo contare su su 93 sì, 28 no e 33 astenuti. Vengono quindi vietati i cibi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Il ddl approvato da Palazzo Madama a questo punto passerà alla Camera dei Deputati per potere essere approvato definitivamente.

Cibi sintetici addio: ecco i dettagli del ddl

Tra altri elementi del disegno di legge, non viene preclusa " l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale ". Inoltre le disposizioni di legge " non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purchè non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento ". E ancora, quanto previsto dal ddl non si applica alle " combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono, nè sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni ".

Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, un decreto del ministero dell'Agricoltura stilerà " un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento ". Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che vìolino le disposizioni, saranno soggetti alla " sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 60.000 euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60mila euro ". La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150mila euro.

Lollobrigida: "Falso che impediamo la ricerca"