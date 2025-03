Stop all'ostello in via Doria. La giunta revoca il bando

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva nascere un ostello da 280 posti letto, super innovativo e «carbon neutral», con spazi pubblici all'aperto e al coperto, spazi verdi. E invece salta tutto, la giunta comunale ieri ha revocato l'aggiudicazione del 2019 dopo sei anni di braccio di ferro con le imprese. «Co-Inventing Doria» è il progetto presentato dalla rete BSmart che ha vinto il bando «Reinventing Cities» lanciato nel 2017 dal Comune insieme a C40, aree messe all'asta a prezzi low cost per rigenerare aree dismesse o degradate. In questo caso, si trattava di ridisegnare il tratto di via Doria compresi rea viale Brianza e via Giovanni da Palestrina, adibito a parcheggio pubblico a pagamento. L'area è vicina a piazzale Loreto, dove è ancora in stand by il maxi progetto di restyling. La rete di imprese aveva offerto circa un milione e 73mila euro, ventimila in più rispetto alla base d'asta. Nel progetto anche la convenzione con il Comune per l'ostello. Nel palazzo da nove piani, l'ultimo era destinato ad alloggi in edilizia libera.

L'aggiudicatario ha ripetutamente chiesto una modifica delle tariffe già concordate per l'ostello, uno scomputo dei costi di costruzione e proroghe per trattare con possibili gestori. Ora la giunta ha approvato la revoca e visto che sono passati troppi anni dal bando, non intende riaprire una trattativa con gli altri partecipanti.