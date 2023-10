Strage Ustica, Amato un'ora e mezzo davanti al Copasir

Novanta minuti di faccia a faccia con i parlamentari del Copasir, il comitato che esercita il controllo sull'operato dei servizi segreti italiani. L’ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, è stato ascoltato sul "caso Ustica", dopo l’intervista di un mese fa in cui Amato stesso aveva accreditato la pista francese per l’abbattimento del Dc9, avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 77 passeggeri 4 quattro membri dell'equipaggio.

Amato aveva rispolverato l'ipotesi di un missile francese. "La versione più credibile - disse a Repubblica - è quella della responsabilità dell'aeronautica francese, con la complicità degli americani. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario".

Poi aggiunse che "il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi". E con un volo pindarico di 43 anni invitò la Francia a fare chiarezza sulla vicenda: "Adesso l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi". Immediato (e scontato) il polverone suscitato da quelle parole. Con lo stesso Amato che, dopo, fece una parziale marcia indietro. "Non ho raccontato nulla di nuovo - scrisse l'ex premier a La Verità -. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni. Volevo riportare il tema all’attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell’ipotesi a parlare. Gli anni passano, le famiglie sono lì convinte che la verità non sia ancora venuta fuori e i testimoni rimasti possono andarsene presto. Come può capitare a me, vista la mia età". E ammise, tra l'altro, di aver fatto un gran pasticcio sulle date in merito all'aiuto che Craxi diede a Gheddafi. "Su chi informò Gheddafi è ben possibile che ci sita stata confusione di date, fra l’86 (quando fu Craxi) e l’80, quando, secondo Luigi Zanda (ex portavoce di Cossiga, ndr) oggi, furono i servizi. Onestamente non riesco a dire se la confusione l’ho fatta io o se l’ha fatta chi mi parlò di Craxi come informatore di Gheddafi".