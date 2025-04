Strage di Vergarolla, proposta FdI per la giornata nazionale in ricordo dei martiri

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono trascorsi 80 anni dalla strage di Vergarolla. Il 18 agosto del 1946 l’esplosione deliberata di materiale bellico sulla spiaggia di Pola provocò la morte di almeno 100 italiani, di cui solo 64 furono identificati e di cui un terzo bambini. Si tratta del primo e più sanguinoso atto terroristico della storia della Repubblica Italiana, un atto dei comunisti per spingere gli italiani ad abbandonare Pola e le altre terre per lungo tempo italiane. L'eccidio titino non si può e non si deve dimenticare: per questo motivo Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge a firma Nicole Matteoni che istituisce disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e l’istituzione della “Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla”.

“Un atto di giustizia e verità, doverosi nei confronti di questa pagina di storia e del popolo istriano” la sottolineatura dell’onorevole Matteoni: “La mia proposta di legge ha l’obiettivo di promuovere il ricordo di questa tragedia messa per troppo tempo in secondo piano, istituendo una giornata nazionale per la memoria dei martiri che persero la vita in quell’atto vile e intenzionale, rendendo anche onore a chi eroicamente ha prestato soccorso per oltre 24 ore, come il medico triestino Geppino Micheletti”.

La giornata individuata per la ricorrenza è il 18 agosto: istituzioni, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado potranno promuovere studi, convegni e pubblicazioni per ricordare questi tragici fatti. “Come ha ricordato il Ministro Ciriani, ci sono voluti quasi 80 anni prima che un parlamentare si attivasse per istituire una giornata nazionale a memoria dei martiri di Vergarolla, a testimonianza della poca attenzione riservata a questo capitolo di storia” ha aggiunto il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.

“La strage di Vergarolla è uno dei momenti più tragici della nostra storia nazionale, assimilabile alla tragedia delle Foibe, di cui si sono perse a lungo le tracce” la sottolineatura del capogruppo Fdi a Montecitorio Galeazzo Bignami.

Il capogruppo meloniano in Commissione Lavoroha ribadito: “Questo evento tragico, avvenuto poco dopo la nascita della Repubblica, richiede un riconoscimento e una memoria che fino ad oggi sono stati trascurati. La detonazione ha tentato di strappare il cordone ombelicale di queste persone da quelle terre. Una vicenda mai chiarita fino in fondo in termini di responsabilità”.