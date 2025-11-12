"L'Italia farà da ponte tra l'Ue e l'Africa". Meloni e la strategia del Piano Mattei

L'Italia proseguirà nel proprio ruolo di " ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo ". A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento "Piano Mattei per l'Africa e Global Gateway: un nuovo modello per le relazioni Europa-Africa" al Parlamento europeo. Un progetto che prevede " il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall'Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di un miliardo e duecento milioni di euro ", ha precisato la premier.

Il capo del governo italiano, infatti, è più che mai convinto che il futuro dell'Europa passi " da un'Africa più stabile, più sicura e più prospera. E il futuro dell'Africa passa da un'Europa capace di ascoltare, investire e costruire insieme, con umiltà e rispetto dell'altro. Una sfida epocale nella quale, sono certa, il Parlamento europeo saprà svolgere un ruolo da protagonista ". Questa cooperazione adesso si concentrerà " su quattro grandi iniziative strategiche ", ha proseguito Meloni, che consistono nella " realizzazione del Corridoio infrastrutturale di Lobito, per collegare l'Africa occidentale a quella orientale, unendo Angola, Repubblica Democratica del Congo e Zambia ". Poi ci sarà " lo sviluppo delle filiere produttive del caffè in diverse Nazioni africane, l'estensione verso l'Africa orientale del cavo Blue Raman, la dorsale marittima che collegherà l'India alle economie europee, passando per il Medio Oriente e il Mediterraneo, l'AI Hub for Sustainable Development di Roma, che coinvolgerà centinaia di start-up africane per applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori del Piano ".

Secondo il premier quello del Piano Mattei è " un metodo che è diventato un punto di riferimento a livello europeo, come dimostra anche la presentazione di poche settimane fa a Bruxelles del Global Gateway Hub, la piattaforma permanente che coordinerà i progetti e gli investimenti europei nel Continente africano ". Meloni tende quindi a sottolineare come lo spirito che guida l'azione del nostro Paese " è quello che si ispira a Enrico Mattei: un grande italiano, un visionario, che con il suo 'patriottismo pragmatico' ha servito l'interesse nazionale costruendo ponti e cooperazione con gli altri popoli ".

l'occasione per sviluppare ancora di più questa visione, e sincronizzare i programmi strategici tra i due Continenti

Il Vertice tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che si svolgerà in Angola nelle prossime settimane sarà quindi "", ha concluso la presidente del Consiglio.