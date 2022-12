"Un'indecenza, stimavo Panzeri". Ora D'Alema si stupisce pure

È stupito, non si aspettava uno scandalo di queste dimensioni. Soprattutto è rimasto di sasso nel leggere alcuni personaggi coinvolti nel Qatargate. Massimo D'Alema non nasconde il proprio sconcerto per gli sviluppi di una vicenda che ha creato un vero e proprio terremoto nel Parlamento europeo: " Sono colpito e addolorato. Anche perché le persone coinvolte hanno una storia tale per cui non si può che rimanere colpiti e addolorati ".

L'accusa sul Qatargate

L'ex presidente del Consiglio - intervistato dal Corriere della Sera - ha però voluto mettere le mani avanti e respingere il modo in cui si cerca di colpire una storia e una classe dirigente, " facendo confusione tra cose che sono totalmente non assimilabili tra loro ". Quanto ad Antonio Panzeri e Andrea Cozzolino, che nel passato sono stati bollati come " dalemiani ", ha aggiunto che si tratta di " persone che conosco da anni e che ho stimato ".

La sinistra è in totale imbarazzo per ciò che sta continuando a venire a galla; anche perché si parla di banconote nei sacchi ritrovati negli appartamenti. Un caso su cui bisognerà fare chiarezza e di cui D'Alema dice di non avere mai potuto sospettare: " La trovo un'indecenza, che merita una riposta ferma in difesa del Parlamento europeo ". E ha definito " inaccettabile " anche il solo tentativo di condizionare le istituzioni attraverso un'opera corruttiva.

D'Alema si difende: "Non faccio il lobbista"

Dai presunti affari in Colombia per vendere le armi all'acquisto dei ventilatori dalla Cina nel corso dell'emerganza Covid-19, sono diverse le inchieste giornalistiche che hanno interessato l'ex primo ministro negli ultimi anni. Lui stesso però ha voluto rispedire al mittente le accuse arrivate sul suo conto: " Non faccio né l'affarista né il lobbista ". Sui presunti affari con la Colombia ha ammesso di aver dato una mano a un imprenditore " con una qualche imprudenza ". Invece sui ventilatori ha fatto notare che in quel periodo c'era una " corsa disperata " ad acquistare prodotti sul mercato cinese: " A me fu chiesto di trovare qualcuno che comprasse in vece nostra, mettendoci i soldi. Io ho trovato un'associazione che l'ha fatto. Ho solo fatto un favore e non ho venduto niente a nessuno ".

D'Alema ha rivendicato di avere un'attività di consulenza e ha precisato che nel proprio caso " non ci sono porte girevoli; ma diverse stagioni nella vita che devono essere scandite da un rigido principio di incompatibilità ". A tal proposito ha sottolineato di non essere più in Parlamento dal 2013, di essersi dimesso dagli organismi dirigenti del partito, di aver creato una società e di collaborare con società internazionali. " Questo tipo di attività deve essere fatto alla luce del sole. Non faccio un'attività sotterranea. È tutto trasparente, tutto controllabile ", ha annotato.

Il "caso" della raffineria