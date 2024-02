"È il suo momento". Anche la Cnn promuove Meloni

In Europa è il momento della Meloni. "Meloni's moment". Lo riconosce pure la Cnn, che attraverso il proprio editorialista di punta, Fareed Zakaria, ha reso al premier italiano i meriti di una linea politica capace di ottenere risultati concreti, sia in Italia sia sul fronte europeo. Commentando la situazione nel Vecchio Continente, il giornalista dell'emittente all news ha sottolineato come la leader di Fratelli d'Italia abbia di fatto assunto il ruolo centrale che un tempo aveva la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma nessuno lo dica alla sinistra nostrana, ancora affezionata alla propria favola menzognera dell'Italia isolata in Europa.

Nell'osservare i traguardi raggiunti da Meloni, Zakaria ha in particolare citato il modo in cui Giorgia è riuscita a convincere il premier ungherese Viktor Orban a sbloccare il pacchetto di aiuti dell'Ue all'Ucraina. E questo, peraltro, smentendo i detrattori che alla vigilia della sua elezione la condiseravano "come la versione italiana di Orban o la Donald Trump italiana". Dicevano che la leader di Fratelli d'Italia avrebbe creato il vuoto attorno a sé, ma non è stato così. Anzi, nel suo lavoro alla guida del Paese, Meloni è riuscita a compiere mosse coraggiose e ottenere risultati in politica estera.

It's Meloni's moment. My thoughts on a remarkable turn of events in European politics: pic.twitter.com/ZQoV1Welqq — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) February 18, 2024

Al riguardo, la Cnn ha citato l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca e l'uscita dall'accordo con la Cina sulla Via della Seta. Zakaria ha quindi menzionato le posizioni "dure" del premier sull'immigrazione e l'ammissione di non aver raggiunto tutti i risultati sperati in merito al blocco dell'immigrazione clandestina, argomento - aggiungiamo noi - sul quale l'Italia ha però avviato una nuova strategia guardata con interesse da vari Paesi europei. La Cnn ha poi parlanto del piano Mattei, "l'iniziativa per investire in Africa con l'obiettivo di migliorare le condizioni lì e scoraggiare le partenze" e della proposta di riforma costituzionale.

"La premier italiana sembra sempre di più il volto del futuro dell'Europa... Con Macron al termine del mandato, la Germania lacerata dalle divisioni e il Regno Unito fuori dall'Ue, è il momento della Meloni", ha osservato l'editorialista dell'emittente americana, attestando il primato politico del nostro capo del governo. Il giudizio televisivo ha chiaramente fatto piacere a Fratelli d'Italia. "Ancora un altro attestato internazionale arriva al lavoro del governo Meloni, questa volta dall'emittente statunitense Cnn. Dopo gli apprezzamenti di New York Times, Economist e Le Monde, stavolta è un editoriale del giornalista americano Fareed Zakaria a riconoscere come la presidente del Consiglio italiana abbia preso il testimone che fu della cancelliera tedesca Angela Merkel", ha commentato il capogruppo di Fdi alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"L'essere di sinistra in economia e di destra sui temi culturali è secondo Zakaria la formula vincente del presidente Meloni: si può essere d'accordo o meno con detta impostazione, ma di sicuro - come l'editorialista della Cnn ha riconosciuto - rimane ancora popolare in Italia, tanto che fra i leader del G7 è quella che ha il tasso di consenso più alto. Con buona pace delle opposizioni di sinistra condannate a usare un linguaggio d'odio per screditare, ma invano l'azione di un governo che è a fianco degli italiani", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia.