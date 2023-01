"Tagliate fondi sulla scuola". "Siete quelli dei banchi a rotelle...". Scontro tra M5S e FdI

"Nella legge di bilancio targata Meloni sono stati programmati 4 miliardi di tagli e il dimezzamento del numero di dirigenti scolastici". Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 Stelle, trova il pretesto di polemizzare anche nel giorno in cui il Senato approva all'unanimità il ddl viaggi della memoria.

"Proprio in questo clima di unanimità ho voluto ribadire che altrettanta unità di intenti dovrebbe esserci sempre quando si parla di scuola pubblica, perché è lì che si costruisce il pensiero critico e si struttura la memoria collettiva", ha detto Floridia nel corso delle dichiarazioni di voto. E critica "la regionalizzazione della scuola, una ipotesi scellerata contenuta nelle varie bozze messe in circolo da Calderoli sulle autonomie che il Movimento 5 Stelle contrasterà con ogni mezzo". Immediata la replica della senatrice meloniana Ester Mieli: "È fuori luogo fare polemica oggi in questa aula, il M5s doveva essere quello di ricordare che voleva risolvere il problema della scuola con i banchi a rotelle, finiti nel macero e costati agli italiani centinaia di milioni di euro".

Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia "i viaggi della memoria sono il miglior antidoto contro il negazionismo, la memoria è il nostro bagaglio ma anche il nostro biglietto da visita per un futuro migliore". Mieli ritiene che occorra "unirsi politicamente contro ogni forma di antisemitismo" perché deve essere rigettata "ogni forma di oblio e quello di investire sui viaggi della memoria è insegnare ai giovani a diventarne testimoni e sentinelle". La senatrice meloniana ritiene che avere memoria consista anche nel rendere omaggio ai soldati americani sepolti nei cimiteri di Anzio o di Piangipane "dove - ricorda Mieli - sono tra l'altro sepolti i soldati della brigata ebraica incredibilmente offesi ed umiliati nelle celebrazioni del 25 aprile ".