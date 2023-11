"Nessuna violazione". Così Tajani smaschera i gufi dell'accordo Italia-Albania

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha riferito alla Camera dei Deputati in merito al protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di migranti. Secondo il vicepresidente del Consiglio si tratta di " un tassello significativo nella strategia " del governo sull'immigrazione in un contesto internazionale " di crescente instabilità, che rischia di incrementare i flussi migratori e l'odioso mercato dei trafficanti ". Gli obiettivi dell'esecutivo sono chiari: prevenire le partenze irregolari, rafforzare le frontiere esterne, combattere gli scafisti, migliorare il sistema dei rimpatri, ampliare i canali di migrazione legale, accogliere chi ha diritto alla protezione internazionale: " Ecco gli ingredienti principali del nuovo approccio che stiamo cercando di affermare in Europa ", sostiene Tajani.

I dettagli forniti da Tajani

L'Albania concederà gratuitamente due aree: un punto di arrivo al porto di Shengjin, nella costa settentrionale del Paese, e una base militare a Gjader a circa 30 chilometri dal porto. Il titolare della Farnesina spiega che " i due centri funzioneranno secondo la normativa italiana, europea e internazionale in materia. Le procedure saranno quelle italiane e saranno svolte esclusivamente dalle autorità italiane, amministrative e giudiziarie ". Nelle sue comunicazioni a Montecitorio, il ministro aggiunge che " nel porto vi sarà una struttura dedicata alle attività di soccorso, di prima assistenza e di rilevamento segnaletico e di impronte digitali. Nella seconda struttura, situata nella località all'interno, sarà svolto l'esame della domanda di protezione internazionale e, per chi non ne avrà i requisiti, saranno effettuate le procedure per il rimpatrio ".

" Il protocollo stabilisce che nei due centri non potranno trovarsi complessivamente più di 3.000 migranti nello stesso momento - prosegue - e potranno arrivare nel porto albanese solo con navi delle autorità italiane, intervenute in operazioni di soccorso ". Nelle strutture in Albania " non potranno in nessun caso essere accolti soggetti vulnerabili, quali, ad esempio, minori e donne in gravidanza ". All'interno del territorio guidato da Edi Rama potranno essere condotti solo i migranti che possono essere trattenuti nelle strutture che li accolgono. " Secondo le norme italiane ed europee oggi vigenti, si tratta di due categorie di migranti - ha spiegato il Antonio Tajani -. La prima è quella dei richiedenti asilo soggetti a procedura accelerata di frontiera, quindi persone non vulnerabili provenienti da Paesi sicuri o migranti che abbiano già presentato domanda di asilo, ottenendo un diniego. La seconda categoria è quella delle persone in attesa di rimpatrio, dopo l'accertamento dell'assenza dei requisiti per il soggiorno in Italia ".

"Presto l'Albania entrerà in Ue"