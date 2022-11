"Tanti distruttori...". Crepe nel M5S sulla rottura col Pd nel Lazio

Nel Movimento 5 Stelle si palesano crepe in vista delle elezioni regionali che si terranno il prossimo anno nel Lazio. Ad animare la discussione è la decisione che i grillini dovranno prendere nei confronti del Partito democratico: tentare un accordo elettorale in extremis o andare ognuno per la propria strada. Nelle ultime ore sembra prevalere l'opzione della rottura col Pd, ma è emersa una voce di dissenso da parte di un'esponente di spicco della galassia 5S nella Regione.

Lombardi smentisce Conte

A prendere posizione in maniera inequivocabile è stata Roberta Lombardi, assessore alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale. L'esponente del Movimento si è definita una " costruttrice di ponti " e ha lanciato una pesante bordata, senza però fare alcun riferimento esplicito: " Dopo 10 anni nelle istituzioni ho visto tanti testosteronici distruttori più interessati al proprio nome sui social o nei sondaggi piuttosto che a lasciare un segno nel proprio tempo così difficile ".

A chi è rivolta la stoccata? Mistero. Comunque Lombardi ha voluto prendere le distanze dall'ipotesi di perdere a tavolino. Uno scenario che si potrebbe prefigurare qualora M5S e centrosinistra si presentassero divisi alle elezioni regionali. L'assessore ha di fatto smentito la linea tracciata da Giuseppe Conte, che ha paventato dubbi sul Partito democratico in quanto potenzialmente favorevole a un inceneritore.

Ma anche su questo punto Lombardi ha voluto fare chiarezza, smontando i timori espressi dal presidente del Movimento: " L'inceneritore, per il programma dell'alleanza regionale, non è materia di Regione Lazio ". E ha ricordato che il piano rifiuti " non prevede e non prevederà nuovi inceneritori ". Dunque ha rassicurato che come Regione Lazio non si dovranno dare le autorizzazioni ambientali al nuovo impianto " che pure darà Roma proprio in virtù di quella stessa norma che ha dato poteri speciali al sindaco in nome e per conto del governo ".

Il M5S rompe col Pd?

Dal Movimento 5 Stelle fanno notare che le rassicurazioni di Nicola Zingaretti sono arrivate solamente ora, visto che quando il sindaco di Roma annunciò la realizzazione del termovalorizzatore si erano registrate " solo parole di plauso e condivisione della scelta da parte del presidente della Regione Lazio ". Il sospetto dunque è che si tratti solo di rasserenamenti di circostanza. Ma la strada sembra essere ormai tracciata.

Il M5S e il Partito democratico hanno imboccato la strada della frattura. Dai dem sottolineano che le condizioni poste dai grillini sono eccessive. Da qui sono nate ulteriori fibrillazioni. A questo punto resta da capire quale decisione adotteranno Verdi e Sinistra italiana: confluire sotto il cappello dell'alleanza con il Pd o tendere la mano per un'intesa con il Movimento 5 Stelle? Il campo rosso è nel caos totale.