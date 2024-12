Targa abusiva ad Acca Larentia. Il Pd insorge e il Campidoglio la rimuove

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata già rimossa la targa firmata "i camerati" che era stata affissa abusivamente a Roma vicino alla vecchia sede del Msi di Acca Larentia, luogo dove nel 1978 furono uccisi a colpi di pistola due militanti del Fronte della Gioventù: Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, mentre Stefano Recchioni morì qualche ora dopo durante gli scontri con le forze dell’ordine.

La targa affissa è dedicata proprio a quest'ultimo e recita così: "1958-1978. Stefano Recchioni. Chi si è sacrificato nei valori eterni della tradizione è esempio immortale nella rivoluzione". Enzo Foschi, segretario del Pd Roma, uno dei primi a indignarsi insieme all'Anpi, ha reso noto sui social che l'ufficio decoro del comune di Roma ha già rimosso la suddetta targa e ha aggiunto: " Chi usa la tragedia dei morti di ieri strumentalmente per propagandare nel presente le follie del fascismo di oggi ne infanga la memoria e non merita alcun rispetto". Poche ore prima Foschi si era rivolto anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per "vietare lo scempio dei saluti romani ad Acca Larentia", visto che il 7 gennaio prossimo si terrà la ricorrenza del tragico evento.