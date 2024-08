La tartaruga di Toninelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Vuoi mettere il fisico di Toninelli. Non dico di Guido, divulgatore scientifico e, per l'appunto, illustre fisico. Si deve finalmente riparlare e riscrivere di Danilo, ex ministro, che ha superato la propria crisi contabile, causa scadenza doppio mandato e ha ritrovato i bei tempi di salmone e bresaola, obblighi dietetici per lui, fissato di palestre, cancellati per l'aumento dei prezzi, pur sotto i governi del suo socio Conte; le cifre erano ormai volgari, una scatoletta di tonno da 2,50 a 7 euro, mission impossible proprio per lui che voleva aprire il Parlamento come usava fare con la suddetta confezione in latta. Toninelli è tornato per mostrare al popolo la forza eburnea degli addominali, evento celebrato nel giorno del 50esimo compleanno, la maglietta è appena tirata su per evidenziare la tartaruga, una invidiabile struttura o infrastruttura volendo ricordare il ruolo ministeriale dell'assicuratore di Soresina.

Il braccio poderoso non denuncia segni o sofferenze da tunnel carpale, il sorriso è quello dei migliori anni, tipo istantanea gaudente per il ponte Morandi, insomma non è vero, come diceva Andreotti, che il potere logora chi non ce l'ha, perché Toninelli Danilo non è affatto logoro, anzi. La fotografia è verissima, non c'entra l'intelligenza artificiale. Basta quella dell'ex ministro. Auguri, da remoto.