Tecnico universitario aggredito dai Pro Pal. Bernini: "Ministero parte civile in processi per violenza"

Le università sono sempre più avamposti di combattimento ideologico dell'estrema sinistra, una deriva che sta contagiando anche sempre più scuole superiori e licei, dove i collettivi rossi sembrano muoversi senza alcuna contrapposizione istituzionale, facendo proselitismo e organizzando manifestazioni e occupazioni. Su tema è intervenuto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che durante il Question Time alla Camera ha affrontato il problema dell'incremento della violenza politica nel nome di Gaza.

" L'Università è il luogo del pensiero critico, non dell'anarchia. La casa del confronto, non del sopruso ", ha dichiarato il ministro, sottolineando che " la libertà di manifestare le proprie idee non può mai trasformarsi in aggressione, minaccia o violenza. Interrompere un pubblico servizio, impedire lo svolgimento delle lezioni a svantaggio degli studenti che lì sono per imparare, e pagano per imparare, aggredire un docente, questi non sono atti di manifestazione di un pensiero democratico o di dissenso legittimo. Questi sono reati, e come tali vanno trattati ". Non un passaggio casuale quello sulle aggressioni, visto quanto è accaduto nelle ultime settimane. A Pisa un docente è stato aggredito fisicamente e verbalmente da un gruppo di pro Pal ma l'ultimo episodio si è registrato poche ore fa a Genova, dove un dipendente tecnico-amministrativo è stato aggredito mentre tentava di accedere al rettorato occupato.

Proprio a fronte di queste gravissime violenze fisiche, il ministero " si costituirà parte civile nei processi relativi agli episodi di violenza e sosterrà con ogni mezzo i rettori, come il professor Federico Delfino, che denunceranno occupazioni e soprusi nei dipartimenti ". Nel frattempo l'Università Ca Foscari ha annunciato l'interruzione degli accordi con Israele, " condanna i crimini gravissimi di cui, secondo quanto emerso dai pronunciamenti della Corte Penale Internazionale e dalle risoluzioni dell'Onu, si è reso e si rende responsabile il governo di Israele nei confronti della popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania ". Inoltre, si va verso le occupazioni universitarie a Torino in solidarietà con il popolo palestinese e con la Global Sumud Flotilla.

per chiedere al governo Meloni di riconoscere il genocidio in corso a Gaza e di garantire protezione e sicurezza per le persone salpate con le Flotille

Nel frattempo tre attiviste di, al settimo giorno di sciopero della fame, assieme ad altre 7 attiviste, si sono recate di fronte alla Camera dei Deputati "". Sono state portate via di peso dalle forze dell'ordine.