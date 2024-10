Le telefonate, i messaggi e la nomina: la versione della Boccia da Formigli

Ascolta ora 00:00 00:00

Maria Rosaria Boccia, dopo aver dato forfait a Bianca Berlinguer, si è presentata in studio a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli su La7. " L'intervista a Maria Rosaria Boccia sarà tutta in diretta, non le ho dato nessunissima garanzia sui possibili temi né mi sono state chieste, anche perché da noi le domande si fanno tutte. Se le parlerò prima? No, la saluterò e basta. E ovviamente la sua presenza è prevista a titolo gratuito ", così ha presentato l'intervista il conduttore nel pomeriggio, ospite di Un giorno da pecora.

" Nel 2019 conosco il gruppo di Noi Moderati e prima ancora il gruppo di Italia viva ", dice Boccia. Ammette di non aver mai conosciuto Matteo Renzi ma solo il segretario di Maria Elena Boschi. Di Francesco Lollobrigida dichiara di averlo conosciuto ma di non averci mai parlato. " Il fake è un argomento, foto mie tagliate per non riprodurre foto tagliate sono un'altra cosa ", ha dichiarato rispondendo al giornalista in replica a un articolo di Selvaggia Lucarelli.

" Ci siamo conosciuti il 5 agosto 2023 alla candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco ", spiega. " Ci siamo risentiti prima del 22 aprile per un evento, ma lui non è potuto venire. E poi ci siamo rivisti a maggio. Ci siamo rincontrati per caso ", ha proseguito. " Lui spesso viene a Pompei per la candidatura alle europee e quindi può osservare che ho una rete di conoscenze molto ampia ", ha detto ancora, spiegando di aver parlato con lui in uno "scambio quotidiano" sul mondo dell'imprenditoria. " Ha visionato e ha chiesto informazioni sulla mia persona e quindi mi reputava idonea come consulente ", ha detto rispondendo alla domanda sulla sua consulenza al ministero della Cultura. " Al ministero lavorano tante persone ma non tutti sono laureati in competente culturali. Io avrei dovuto dare un consiglio al ministro sui grandi eventi sul lavoro di persone che sono, invece, funzionari, consigliere diplomatici, capo di gabinetto. Per il G7 abbiamo coordinato l'arrivo degli altri ministri, il percorso da fare agli scavi, le cene, il concerto, piuttosto che gli alberghi, gli spostamenti ", ha dichiarato ancora Boccia. Ha poi sostenuto che " la nomina è stata istruita fin dall'inizio. Poi c'erano dei tempi tecnici e mi è stato spiegato che il consigliere iniziava ad avere contatti con il ministero ".

La proposta, prosegue, " non è legata ad alcuna relazione ". E poi, sui rapporti, dice che " non sembra così tossica una relazione di amicizia dalle foto che si vedono. Penso che tutti abbiano dei litigi ". Essendoci un'indagine in corso, Boccia glissa sulle domande inerenti l'esposto presentato da Gennaro Sangiuliano, per la quale Boccia risulta essere indagata. Sull'indiscrezione rivelata in merito ad alcune fotografie finite sulla scrivania del direttore Alfonso Signorini, che poi non sono state pubblicate per volontà dello stesso, Boccia ha dichiarato: " Il ministro era sotto ricatto. Quando gli ho chiesto se ha chiesto soldi, lui replica: 'No ma gli ho fatto una grande cortesia' ". Ha spiegato che il ministro le girava spesso i messaggi che riceveva per avere da lei una "consulenza", e spiega che " quando non aveva tempo mi screenshottava quelle che erano le chat tra lui e qualche altro politico o altre persone. Ho letto tanti messaggi da parte del governo ". Sul clima del governo, incalzata da Formigli, spiega: " Io mi sono stupita della facilità con la quale si scambiano informazioni. Il ministro riceveva molte telefonate ". Ha negato di aver clonato il telefono del ministro, " lui mi dava il telefono, rispondevo a telefonate e messaggi ".

Sulla revoca del suo incarico spiega: " Intuisco dell'arenarsi del contratto il 16 agosto perché vengo rimossa dalle chat del ministero. Il 20 agosto mi attivo per fare telefonate, anche quella che ho registrato. Ero in vivavoce con il ministro mentre lui parla con la moglie ". A lei, dice, " fece impressione ascoltare questa telefonata. Stava accadendo una conversazione tra due persone che tutto sembravano fuorché marito e moglie. Due estranei ". La moglie, dice, chiese di " strappare la nomina ". Il 3 settembre, dice Formigli, Sangiuliano chiama Boccia in una telefonata in cui, lui dice, " appare molto innamorato ", una telefonata " drammatica ". In questa telefonata Boccia chiede al ministro il motivo per il quale la nomina è stata revocata e Sangiuliano risponde: " Tu il motivo vero lo conosci ". Formigli dice che " è qualcuno che nn poteva avere il potere di farlo ma l'ha fatto " prima che intervenisse la moglie. "Io gli voglio bene ancora oggi", dice ancora Boccia, rivendicando le registrazioni delle telefonate e sottolineando che il ministro fosse informato.

" Gli occhiali sono stati usati per poco tempo ", ha dichiarato in merito alle registrazioni fatte a Montecitorio, per le quali è stata bandita dalla Camera. " Non è stata una sua scelta andare al Tg1, ne sono convinta ", dice ancora Boccia in riferimento all'intervista del 4 settembre. "Mi ferisce che mi abbiano dato della millantatrice", dice ancora.

