Il terrore in casa Pd: ecco di cosa hanno paura

Il Pd trema al pensiero di un flop alle primarie di domenica prossima. I numeri di partenza del partito non sono per nulla incoraggianti.

Se nel 2013 il voto tra gli iscritti vide la partecipazione di quasi 300mila militanti, oggi questa cifra si è praticamente dimezzata attestandosi attorno ai 151mila, sebbene sia stata anche ai militanti di Articolo Uno di esprimersi pur non avendo ancora la tessera del Pd. È pur vero che dei 13mila iscritti al partito di Roberto Speranza non tutti sembrano aver espresso la volontà di ‘ritornare a casa’. È chiaro, dunque, che l’operazione di allargamento sia miseramente fallita dato che i votanti nella prima fase, come ha messo in evidenza Youtrend, sono stati 37.571 in meno rispetto al congresso del 2019, un calo pari al 19,9%. Un decremento fisiologico e naturale determinato anche dal crollo degli iscritti che, nel 2021 erano 320mila, mentre oggi non arrivano a 200mila. È vero che le primarie sono consultazione aperta anche ai non iscritti al partito, ma anche in questo caso i precedenti non sono a favore del Pd. Se nel 2007 i votanti alle primarie erano stati più 3,5milioni, nel 2019 sono crollati a 1,6 milioni e le previsioni per domenica non promettono nulla di buono. “Un milione di votanti stavolta ce li scordiamo. Se, invece, arriviamo attorno ai 500mila votanti, dobbiamo stappare le bottiglie di champagne. L’amara verità è questa”, ci viene confidato da fonti interne al partito. Al momento, infatti, nessuno vede una grande partecipazione mediatica per le primarie, un appuntamento politico che, negli anni passati, monopolizzava i tiggì e l’agenda politica. “Il Pd, alle Politiche del 2022, ha preso poco più di 5 milioni di voti. Immaginate veramente che 1 su 5 elettori vada veramente a votare alle primarie?”, è uno dei ragionamenti che si fa in Transatlantico. Ma non solo. “Mezzo milioni di voti non è una cifra tanto campata per aria, se si considera il fatto che, tendenzialmente, alle primarie va a votare il triplo degli elettori che hanno votato nella prima fase congressuale”, ci viene spiegato.