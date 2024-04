“Terzo nome? Noi con Laforgia se non si ritira”. Conte ancora contro il Pd

Giuseppe Conte non torna sui suoi passi e non intende sanare la spaccatura con il Partito democratico in Puglia. " Se Laforgia si vorrà ritirare ne prendiamo atto. Ma se non si ritira, il M5s ha una linearità, una razionalità di percorso politico per cui non c'è motivo per abbandonarlo ", ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle tornando sul caso delle elezioni in Puglia. Il Partito democratico, infatti, sostiene Vito Leccese e i due si sarebbero dovuti sfidare alle primarie. Dopo l'indagine sulla corruzione elettorale che ha coinvolto il Pd pugliese, Conte ha deciso di far saltare tutto. I pontieri stanno cercando di recuperare i rapporti, portando avanti l'ipotesi di un terzo nome ma il presidente del M5s sembra pronto a rifiutare qualunque ipotesi di questo tipo.

" Il Pd in mesi non mi ha portato un altro nome. Ora dove lo troviamo... Ho detto a loro 'ditemi una ragione ostativa' su Laforgia... Hanno scelto poi il loro candidato, secondo me male. Ma mi devono dire: perché dovremmo dire no a Laforgia ", ha proseguito Conte in tv sul canale Nove. Il suo candidato, ha detto il presidente del M5s, " È una persona stimata, stimatissima, lo dice lo stesso Pd, non capisco ". E poi, in merito alle primarie, è uscito allo scoperto: " Noi non siamo attrezzati per competere sulle primarie, perché è chiaro che sulle primarie il Pd è molto più attrezzato come partito, le vincerebbe sempre ". Insomma, Conte ha ormai deciso e le primarie in Puglia non sembra abbiano alcuna possibilità di esistere. Il M5s ha deciso di portare avanti la candidatura di Laforgia e alle elezioni è molto probabile che le due fazioni andranno separate.

" Finora il Pd non ha mai detto perché Laforgia non va bene. Non vi va bene? Trovatelo voi. È giusto che lo trovate voi. Io non ho titolo per indicarlo. Mi hanno proposto il capo di gabinetto uscente della Giunta Decaro, Vito Leccese. Stanno chiedendo lo scioglimento per mafia e ci ripresentiamo tutti quanti abbarbicati sul capo di gabinetto della Giunta uscente? Allora è stato questo già l'indebolimento di uno schema politico ", ha dichiarato ancora il presidente del M5s. Leccese, ha proseguito Conte, è " L'unico nome su cui il Pd si è abbarbicato ".

Questo posso contestare con tutto il rispetto al sindaco uscente Decaro: ma è possibile che l'unica persona che ha trovato è il suo capo di gabinetto uscente?

