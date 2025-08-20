“Ti taglio la gola”. Espulso il pakistano che ha minacciato l’onorevole della Lega

Il pakistano che ha minacciato l'onorevole Anna Maria Cisint è stato espulso dal Paese con effetto immediato. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Gorizia in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, in quanto l'uomo è stato raggiunto dal provvedimento poco prima che si imbarcasse su un volo con destinazione Doha.

I fatti si sono registrati nei giorni scorsi, quando l'onorevole Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone, si trovava nei pressi del Municipio. L'uomo, vedendola, le ha diretto esplicite minacce di morte: "Ti taglio la gola". Le minacce sono state seguite dal gesto esplicito con la mano rivolto nei confronti dell'onorevole e sono stati i cittadini presenti a fermarlo, non prima di aver chiamato le forze dell'ordine, accorse sul posto. Il motivo di tanto odio nei confronti di Cisint è da ricercare nella sua lotta senza quartiere contro l'estremismo islamico, contro la diffusione della Sharia nella città di Monfalcone e contro l'irregolarità delle comunità straniere, incluse le moschee abusive che Cisint ha fatto chiudere durante il suo periodo da sindaco.

" La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d'ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto. Quella che per me è una battaglia di legalità e di giustizia per il futuro del nostro Popolo: una lotta contro la radicalizzazione, contro la sottomissione della nostra civiltà e contro il tentativo di cancellare le nostre libertà da parte di chi vorrebbe sostituirci e trasformare l'Italia in una succursale di un regime teocratico, imponendo la Sharia ", ha dichiarato Cisint subito dopo i fatti, denunciando quanto accaduto.

Il pakistano, da tempo residente a Monfalcone, ha all'attivo anche diversi precedenti di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica e per questa ragione gli è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, istanza peraltro già carente sotto il profilo della documentazione da produrre.

A questo è seguita l'adozione del provvedimento espulsivo poiché privo di titolo autorizzatorio a permanere sul territorio nazionale. L'uomo è salito a bordo dell'aereo per Doha con un foglio di via dal Paese e se dovesse farvi ritorno