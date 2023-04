"Tornerà a occuparsi del Paese". Forza Italia compatta attorno a Berlusconi

Ancora una notte tranquilla per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato dallo scorso mercoledì per un'infezione polmonare. Tra i medici c'è " cauto ottimismo " per le sue condizioni di salute, che vengono definite in " progressivo e costante miglioramento " dal bollettino che è stato diramato nella giornata di ieri. Alberto Zangrillo ha smentito le fake news circolate ieri sul presidente di Forza Italia e rispondendo alle indiscrezioni circolate sul fatto che il Cavaliere si sarebbe alzato per sedersi in una poltrona e fare esercizio respiratori ha sferzato: " Se cammina ve lo porto ". Questa mattina ha fatto il suo ingresso in ospedale senza rilasciare alcuna dichiarazione.

Gli uomini del partito, nel frattempo, fanno quadrato attorno a lui. Poche le interviste rilasciate e tutte strettamente attinenti ai bollettini ufficiali che vengono diramati dall'ospedale. " Per quanto riguarda il gossip noi seguiamo l'andamento della salute del presidente Berlusconi, non l'esibizionismo di interviste o di cose che valgono lo spazio di un minuto ", ha dichiarato Maurizio Gasparri ad Agorà su Rai Tre. Quindi, ha aggiunto: " Siamo tranquilli perché anche in un momento come questo lui ci ha saputo dare una lezione di stile. Dopodiché abbiamo dei dirigenti e dei riferimenti importanti all'interno del nostro partito e siamo in totale attività ".

Paolo Barelli, intervistato da il Messaggero, ha smentito qualunque movimento interno a Forza Italia: " Tutti i nostri dirigenti guardano al San Raffaele e non alle sedie di partito che comunque Berlusconi ha già da tempo assegnato, visto che abbiamo un vice presidente e coordinatore nazionale che si chiama Tajani, dei vice coordinatori e altri dirigenti che si occupano di altre materie ". Il senatore di Forza Italia, e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervistato da Sky ha dichiarato: " Non ho mai visto Silvio Berlusconi fare un 'passo di lato' rispetto al proprio impegno per il Paese e sono certo che non accadrà neppure quando sarà finalmente dimesso dall'ospedale. Berlusconi tornerà come prima ad occuparsi della vita dell'Italia ". E ha aggiunto: " Forza Italia ha un solo leader, un unico punto di riferimento, che è e non può che essere Berlusconi. Non ci sono correnti ".