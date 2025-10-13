Abbonati
Regionali in Toscana, Proiezioni: Giani al 55,8%, Tomasi al 39%. Crolla l'affluenza

Il presidente uscente di Regione, candidato del centrosinistra, vede molto vicino il bis da governatore a discapito del sindaco di Pistoia, sostenuto da tutto il centrodestra: Swg per La7 dà un divario di circa 15 punti tra i due

Dopo Marche e Calabria, il trittico consecutivo delle elezioni regionali di questo inizio autunno si conclude con l'appuntamento in Toscana, in attesa del rush finale alle urne nel 2025, con il mini Election Day del 23 e 24 novembre in Veneto, Campania e Puglia. Per la guida della sede di "Palazzo Strozzi Sacrati" si sfidano il candidato di centrosinistra, Eugenio Giani, il presidente uscente della Giunta, e l'esponente del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.

Nella roccaforte rossa per eccellenza, il primo viene dato in una forchetta al 55,8% dei voti, sostenuto non solo da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e il gruppo renziano, come era successo nel settembre 2020, ma anche dal Movimento 5 Stelle, che pure è sempre rimasto saldamente all'opposizione di Giani durante tutta l'ultima consiliatura.

Il secondo, appoggiato dalla tradizionale coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, si ferma al 39%. La candidata presidente di "Toscana Rossa", Antonella Bundu viene data al 5%. Crolla l'affluenza rispetto a 5 anni fa: 47,7% contro il 62,6% dell'ultimo appuntamento elettorale regionale.

