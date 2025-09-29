Regionali, parte la sfida nelle Marche. Exit poll: Acquaroli avanti su Ricci di 4 punti

Urne chiuse in tutti i seggi delle Marche. Dalle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, è iniziato subito lo spoglio delle schede delle elezioni regionali che decreterà il nome del presidente della Giunta locale per i prossimi cinque anni: sarà ancora Francesco Acquaroli il governatore oppure gli succederà Matteo Ricci? Lo scrutinio determinerà anche la composizione del nuovo Consiglio regionale, composto da 30 nuovi membri eletti tra 526 i candidati distribuiti in 16 liste a sostegno dei sei complessivi aspiranti a presidenti di regione. Alle urne sono chiamati 1.325.689 elettori (+1,2% rispetto al 2020) in 1.572 sezioni, di cui 14 ospedalieri: l'affluenza definitiva è stata del 50,2% contro il 59,7% del settembre 2020.

I primissimi exit poll di Swg per il TgLa7, usciti subito dopo lo scoccare delle 3 del pomeriggio, danno il governatore uscente avanti di quattro punti percentuali: il centrodestra di Acquaroli è infatti accreditato di una forchetta tra 49% e il 53% contro un margine tra 45% e il 49% ottenuto dal centrosinistra di Ricci.

Il primo, ex sindaco di Potenza Picena è sostenuto da Fratelli d'Italia - partito di cui fa parte - Forza Italia e Lega; mentre il secondo, ex primo cittadino di Pesaro, è appoggiato dal suo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. La candidata del Partito Comunista Italiano,, verrebbe invece accreditata tra l'1% e il 2%.