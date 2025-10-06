Calabria, Occhiuto avanti su Tridico di oltre 15 punti

Altro lunedì pomeriggio di attesa per i risultati dalle urne alle elezioni regionali: dopo le Marche la scorsa settimana, oggi tocca alla Calabria. Gli instant poll forniti da Swg per La7 danno il centrodestra con una forchetta tra il 58% e il 62% dei voti e, quindi, ormai sicuro del bis immediato e della riconferma a governatore di Roberto Occhiuto, dimessosi dal proprio incarico istituzionale ad agosto a seguito dell'inchiesta giudiziaria per corruzione che lo ha direttamente riguardato.

Niente da fare invece per il centrosinistra, desideroso di ribaltare i pronostici con la candidatura unitaria di Pasquale Tridico per tornare a guidare la regione calabra dopo le ultime due sconfitte consecutive nell'ente territoriale del Sud Italia in ordine di tempo (contro Jole Santelli nel gennaio 2020 e contro lo stesso Occhiuto nell'ottobre 2021): il campo largo si ferma tra il 35% e il 38%. Fuori ulteriormente da tutti i possibili giochi Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare, sotto il 2. Per quanto riguarda l'affluenza definitiva, i dati della partecipazione al voto dei cittadini calabresi è sostanzialmente in linea con il voto di quattro anni fa: 43,1% contro il 44,3% dell'ultima elezione regionale, quando c'erano contemporaneamente diversi comuni che dovevano rinnovare sindaci e Consigli.

" Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo - dichiara il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando all'albergo di Gizzeria Lido (provincia di Catanzaro) dove si trova il quartier generale di Occhiuto e commentando la rielezione di quest'ultimo a presidente della Giunta locale -. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi ".

Il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra

Gli fa eco il: "".