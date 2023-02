"Bonaccini? È un tamarro". Toscani sale sul carro della Schlein

La segreteria di Enrico Letta è agli sgoccioli, il Partito Democratico è pronto (per l’ennesima volta) a volta pagina. Il testa a testa è ormai noto: Elly Schlein contro Stefano Bonaccini per la leadership dem. Gli endorsement si sono sprecati nel corso delle ultime settimane, in particolare per la deputata nata in Svizzera: parlamentari e intellettuali sono saliti sul carro della nuova paladina del mondo radical chic. All’elenco si è iscritto anche Oliviero Toscani, che non ha lesinato stilettate al governatore dell’Emilia-Romagna.

La sviolinata di Oliviero Toscani alla Schlein

Interpellato dall’Adnkronos, il fotografo ha rimarcato di non avere alcun dubbio su chi votare alle primarie Pd: “Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto” . Come molti altri sostenitori dem, Toscani ha una certezza: la trentasettenne può garantire la svolta al partito, un nuovo corso fatto di vittorie elettorali e di “programmi”.

Il sostegno alla Schlein ha spinto Toscani a spendere parole tutt’altro che positive per Bonaccini, definito in primis “noiosissimo” . Ma non solo: per il fotografo la vittoria del governatore “farebbe estinguere il partito” . E ancora: “Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro. È sicuramente un brav'uomo ma mi sembra un direttore delle pompe funebri”.

“Elly persona di altissima qualità”