Liguria, Toti: "Continuità con amministrazione finita ingiustamente"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuità con una amministrazione finita prematuramente e ingiustamente: questa secondo Giovanni Toti la richiesta dei cittadini liguri. L’ex presidente non parteciperà alle prossime elezioni regionali a causa dell’inchiesta per corruzione che ha sconvolto la sua Regione, ma ha le idee molto chiare sul percorso che deve intraprendere il centrodestra. E ha una certezza: “Le prossime elezioni in Liguria saranno una scelta di campo netta” .

In un post pubblicato su Facebook, Toti ha sottolineato che i cittadini non meritano un ritorno al centrodestra precedente alla sua amministrazione, ossia “fatto di incertezze e piccoli interessi particolari” . E non meritano nemmeno di tornare “alla preistoria della sinistra, con aggiunta di grillini e giustizialisti vari pronti a puntare il dito su ogni ambizione di crescita” . Il politico s’è detto sicuro che chi apprezzato la Liguria di questi anni - fatti di crescita, di infrastrutture, di merito, di comunicazione, di protagonismo - non voglia mezze misure: “Vuole la continuità con una amministrazione finita prematuramente e ingiustamente. La Liguria non vuole andare né a sinistra, né a destra, vuole andare solo avanti!" .

Un messaggio forte e chiaro da parte di chi ha governato la Liguria per tanti anni, raccogliendo ampi consensi anche tra gli elettori di sinistra. L’obiettivo è evitare che la “sua” Regione finisca in mano alla sinistra, rivendicando l’ottimo lavoro che ha permesso alla Liguria di guardare al futuro. Dalla crescita dell’occupazione alla ricchezza del territorio, Toti ha indicato la strada al centrodestra ligure che verrà. Resta invece da capire come si comporteranno gli aspiranti governatori in campagna elettorale, considerando le accuse di corruzione piovute addosso al cinquantacinquenne.

“Dopo l'inchiesta di Genova, chi avrà il coraggio alle prossime elezioni di sostenere un candidato o un movimento politico? Sono curioso di vedere che ne pensano i partiti”

Lo stesso Toti recentemente aveva lanciato una provocazione:. Seguiranno aggiornamenti.