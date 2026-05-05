Toto nomi, ora Salvini promuove Spada

«Alessandro Spada candidato sindaco del centrodestra? L'ho conosciuto e ne ho grande stima, è un ottimo imprenditore e sicuramente un profilo che a me piacerebbe, come altri che si stanno proponendo. L'importante è che scegliamo in fretta, prima dell'estate». Il vicepremier Matteo Salvini promuove il nome dell'ex presidente di Assolombarda spuntato nelle ultime settimane nella rosa dei papabili, e secondo i rumors l'ipotesi sarebbe nata proprio in area Lega. Un nome forte, competitivo, e un profilo civico come piace a Forza Italia che in tutte le sedi e in tutte le salse sostiene da oltre un anno che per vincere a Milano e allargare la coalizione (ad Azione e delusi del Pd) serve «un profilo slegato dai partiti». La pensa in maniera esattamente opposta il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, che sarebbe pronto a correre ed è sponsorizzato dal presidente FdI del Senato Maurizio Lupi. Si è messo a disposizione e osserva i movimenti senza porre ultimatum il patron del «Panino Giusto» Antonio Civita. E restando a Palazzo Marino, il sindaco Sala ha fissato per il 15 maggio l'incontro con i capigruppo di maggioranza dopo le frizioni sul mancato stop al gemellaggio con Tel Aviv (e non solo).

Salvini è arrivato ieri mattina in piazzale Selinunte per un sopralluogo, accompagnato dal presidente di Aler Milano Alan Rizzi, ai caseggiati popolari in via di restyling. Ad attenderlo una ventina di attivisti dei comitati per la casa con cartelli e i megafoni. Gli slogan: «Vai a lavorare», «Lega ladrona, San Siro non perdona», «più case e meno passerelle», «casa per tutti, razzismi per nessuno». Salvini è passato oltre mandando baci e dicendo: «Peace and love», pace e amore. Anche se a margine ha commentato: «Siamo l'unico caso al mondo dove qualcuno protesta perché sgomberiamo le case occupate abusivamente, le sistemiamo e le riassegniamo a tempo record alle famiglie che sono in lista d'attesa. Per quello che ci riguarda l'occupazione abusiva di un bene pubblico o privato è un reato e non abbiamo nessuna tolleranza nei confronti di chi occupa il bene altrui». In piazzale Selinunte come ha ricordato Rizzi è on corso un intervento da 3,5 milioni di euro, che comprende lavori di efficientamento energetico, sistemazione degli edifici e anche delle cantine. «Con il ministro siamo andati a vedere un appartamento sgomberato insieme alla Prefettura un mese fa, consegnato immediatamente all'impresa che l'ha riattato ed è già praticamente abbinato. Tra qualche settimana arriverà un nuovo nucleo familiare» ha spiegato, ricordando il sistema attivato mesi fa per velocizzare le ristrutturazioni ed evitare nuove occupazioni. Il governo ha appena varato il nuovo Piano Casa e «Aler Milano si farà trovare pronta - assicura il presidente -, è l'occasione delle occasioni». Salvini riferisce che con il Piano Casa riqualificazioni come quella in corso in zona San Siro «potranno essere fatti in tutta Italia, questo è un modello. Abbiamo censito circa 61mila appartamenti, 17mila in Lombardia, che oggi sono vuoti, occupati abusivamente o distrutti e in un anno potrebbero essere restituiti ai legittimi proprietari». Prende le distanze infine dai due esponenti della comunità islamica candidati nella lista della Lega a Vigevano: «Non rappresentano la Lega.

Il problema non è l'etnia o la religione, abbiamo candidato e abbiamo rappresentanti nei Comuni di tante nazionalità e religioni - precisa Salvini - ma non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o un volantino col velo, quella è un'altra storia. Chi li ha candidati ha sbagliato».