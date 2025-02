Da Travaglio a Grillo e Berlusconi, tutte le sparate di Santoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Marco Travaglio, Beppe Grillo, il "nuovo" Movimento 5 Stelle, ma anche Bruno Vespa e Silvio Berlusconi: sono tanti i bersagli finiti del mirino di uno scatenato Michele Santoro, ospite per quasi due ore nell'ultima puntata di "Pulp Podcast" condotto da Fedez e Mr Marra. L'ex conduttore televisivo, che dopo il flop alle elezioni europee con la sua lista "Pace, terra, dignità" è diventate ormai opinionista fisso da Giovanni Floris, ne ha avute per tutti. A partire dal suo storico compare per nove anni tra Annozero (Rai2) e Servizio Pubblico (La7): quel direttore del Fatto Quotidiano con il quale, rivela, " non siamo più in buoni rapporti ". Una (non)notizia, visto che l'idilio con Travaglio si era definitivamente spezzato già nell'autunno 2016 quando Santoro si era schierato sostanzialmente a favore del referendum voluto da Matteo Renzi, a differenza del Fatto.

Ed è proprio nei confronti dell'organo di informazione giustizialista che il giornalista cerca di lanciare un messaggio a metà strada tra il conciliante e il velenoso: " Io ho avuto il coraggio di andare alla festa del Fatto Quotidiano, quindi nel cuore del grillismo, a dirgli: guardate che fate un errore a contrastare Renzi. Ci voleva coraggio, infatti ho preso parecchi fischi ", ricorda Santoro. E adesso invece, chiedono Fedez e Mr Marra: " Vediamo se abbiamo tutti voglia di scrivere una pagina nuova con il M5s - replica in qualche modo "Michele chi" (soprannome affibiattogli dall'ex presidente della Rai Enzo Siciliano) - fidandoci del fatto che Marco Travaglio si possa convertire a scrivere una pagina nuova, e non solo a dire che quello che proponiamo sono cazzate ".

A proposito dei 5 Stelle, non mancano stilettate anche in questo caso. Su Grillo, in realtà, arriva per prima una stima personale: " Ha fatto una cosa straordinaria. Interpretava una necessità storica, anche dal punto di vista dello sviluppo della rete ". Anche perché là c'era stata " l'intuizione di Gianroberto Casaleggio e Grillo ci ha messo tantissimo coraggio, vigore, sapute e passione ". Dopo di che giunge il colpo basso: " Il difetto di Grillo è che è un grandissimo attore. Forse uno dei maggiori in Italia. Come tutti gli artisti fa fatica a ragionare in termini politici - aggiunge Santoro -. Quando guarda gli altri, li vede come possibili rivali. L'Oscar lo deve vincere lui ". E senza un regista "perfetto" come Casaleggio, " da solo non so quanto possa scrivere una bella commedia. Una bella tragedia l'ha scritta ".

Non manca un pensiero nei confronti del suo arci-nemico per eccellezza: Silvio Berlusconi. Michele Santoro ricorda la celebre puntata di "Servizio Pubblico" del 10 gennaio 2013 in cui il Cavaliere era ospite, con tanto di spolverata sulla sedia di Travaglio: " Era teso all'inizio, ma poi si è sciolto. Alla fine mi ha detto: 'Michele, come ci stiamo divertendo!' ", ha raccontato. Ma l'ex presentatore non intende dimenticare l'editto bulgaro del 2002: " Berlusconi ha avvicinato me, Indro Montanelli ed Enzo Biagi ". In questo senso, inoltre, è durissimo l'attacco contro Bruno Vespa: " Sull'editto bulgaro, ha detto una putt****a.

Vespa non può non sapere che le cose sono andate così e non si può inventare queste balle

Ha detto che io e Enzo Biagi non siamo usciti dalla Rai perché la Rai non ci aveva pagato. Io non potevo uscire dalla Rai perché ero un dipendente" Per poi concludere: "".