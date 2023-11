Lollobrigida, il ritardo e lo stop al treno: è polemica. Ma lo staff: "Era necessario"

Una fermata ad hoc perché il treno in ritardo: scoppia il caso Lollobrigida. Secondo quanto ricostruito dal Fatto Quotidiano, martedì il ministro dell'Agricoltura avrebbe fatto fermare il Frecciarossa Torino-Salerno in ritardo e ottenuto di scendere in una fermata straordinaria a Ciampino, pochi chilometri a sud di Roma. Una problematica legata a un guasto sulla tratta da Roma e Napoli che ha causato ritardi a cascata su tutta la rete. A scendere insieme al ministro in quota Fratelli d'Italia ci sarebbero state solo una o due persone del suo entourage.

Lollobrigida era diretto a Napoli Afragola, da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per l'inaugurazione del nuovo parco urbano. Successivamente, il ritorno a Roma per registrare il suo intervento alla trasmissione "Avanti Popolo" di Nunzia De Girolamo. Il Frecciarossa partito da Torino alle 7 e diretto a Salerno, ha accumulato un ritardo di 111 minuti: il ministro dell'Agricoltura è salito su quel convoglio a Roma Termini, intorno alle ore 12.00.

Complice il malfunzionamento, Rfi ha autorizzato il capotreno a una fermata straordinaria a Ciampino, dove Lollobrigida ha preso l'auto blu verso il comune campano. Fonti vicine al ministro hanno sottolineato che “l’assenza del governo (a Caivano, ndr) sarebbe stata una delusione sia per le tante persone presenti che attendevano l’inizio dell’evento, soprattutto per bambini e studenti accorsi sotto la pioggia nella scuola e al parco, sia per le istituzioni. Il treno purtroppo aveva circa 100 minuti di ritardo. Per non deludere i cittadini e per rispettare l’impegno preso con la comunità di Caivano, il ministro sarebbe andato perfino a piedi” .

La vicenda ha scatenato il dibattito in rete e l'opposizione ha colto la palla al balzo: dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle, passando per l'alleanza Verdi-Sinistra e +Europa, la sinistra ha puntato il dito contro il comportamento " ingiustificabile " del ministro. "Un segnale devastante della politica ai cittadini in un momento di tagli e di manovre lacrime e sangue" , il j'accuse del leader grillino Giuseppe Conte. Diverse le richieste di un passo indietro. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato di "un abuso di potere senza precedenti": "I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini" .