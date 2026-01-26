Leggi il settimanale
Interni |La decisione

Sigfrido Ranucci: "Era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio"

Il tribunale annulla la sanzione di 150mila euro alla Rai per l'audio di Sangiuliano diffuso da Report

Il tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook.

"Secondo il tribunale di Roma - spiega il giornalista - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma".

La sanzione era scattata lo scorso 23 ottobre scorso.

Questa era stata la motivazione del Garante: "La Rai ha violato disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell'esercizio della professione giornalistica".

"Report" multato per 150mila euro: "Privacy violata". E ora l'Authority vuole denunciarlo

