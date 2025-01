"Simbolo di una Nazione forte". Meloni celebra il Tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

La politica italiana, senza alcuna distinzione tra destra e sinistra, si strige introno al Tricolore italiano. Come ormai da tradizione il 7 gennaio si celebra l’anniversario dell’adozione della celebre bandiera Tricolore. L’obiettivo, oltre a scavare più a fondo nelle nostre radici, è quello di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana, che avvenne ufficialmente il 7 gennaio 1797 con l'adozione ufficiale del Tricolore da parte della Repubblica Cispadana. Una ricorrenza colma di significato e ricca di aneddoti che, come rararemente accade, riesce a unire maggioranza e opposizioni.

Il ricordo di Mattarella

Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, passando per i ministri dell’esecutivo, sono tanti i commenti e le interpretazioni che arrivano per celebrare questo anniversario. "Il Tricolore evoca l'orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi italiani, esprime al mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria” , esordisce il capo dello Stato nella dichiarazione in occasione del 228esimo anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d'Italia. Poi, a stretto giro, aggiunge: “A esso ci rivolgiamo con rispetto e l'emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno a esso. Viva il Tricolore, viva la Repubblica” .

Una bandiera che, tra l’altro, come ricorda la prima carica dello Stato, “i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica". "La Bandiera - riprende il Capo dello Stato - è testimone che, di generazione in generazione, riassume la nostra identità di popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia, di pace e cooperazione, che - rimarca ancora Mattarella - sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale.

Il messaggio della premier

Altrettanto sentite sono le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera” , scrive Meloni nel suo profilo social. Il Tricolore, quindi, visto come un “ponte” che unisce "storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani ”. Ma non solo: “Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo" .

“Nella Giornata nazionale dedicata al Tricolore rendiamo omaggio a quanti ogni giorno, con orgoglio, difendono i nostri valori".

Dello stesso avviso il ministro degli Esteri,, che su X commenta: