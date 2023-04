Sui social gli hater anti Cav. L'ira di Salvini: "Trogloditi e tarati mentali"

Mentre l'Italia si stringe attorno a Silvio Berlusconi per sostenerlo in questa ennesima difficile battaglia, forse la più complicata, non manca chi, attraverso i social, coglie anche questa occasione per riversare bile e rabbia. Anche gli avversari politici più duri e puri nelle ultime ore hanno deposto le armi e inviato messaggi di solidarietà alla famiglia e allo stesso ex premier. Lo stesso non si può dire per i soliti leoni da tastiera, che però stavolta non hanno trovato terreno fertile attorno a loro. Una delle dinamiche più pericolose dei social, infatti, è quella di chi va alla spasmodica ricerca del tweet virale e acchiappalike, senza capire che esistono dei limiti che non dovrebbero essere superati. Per fortuna, in casi come questi ci pensano gli stessi utenti a farlo notare.

Tra chi si è lasciato andare a commenti che, per delicatezza, si possono definire inopportuni c'è il profilo Stazzitta, appartenente alla scrittrice e autrice televisiva Daniela Collu: " La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira ". Un messaggio rimasto online per pochi minuti a causa delle numerose critiche piovute sulla sua autrice, che ha successivamente deciso di eliminarlo, senza considerare che qualcuno aveva già effettuato lo screenshot. Il giornalista Massimo Falcioni, infatti, ha salvato quel tweet ipotizzando che non sarebbe durato a lungo online: " C'è chi cancella. E chi salva ". A far storcere maggiormente il naso ai tanti utenti è anche il fatto che lei abbia da poco pubblicato un libro con Mondadori, casa editrice della famiglia Berlusconi.

C'è chi cancella.

E chi salva. pic.twitter.com/Uj5wQheXFJ — Massimo Falcioni (@falcions85) April 6, 2023

Collu non è comunque l'unica ad aver messo un piede in fallo sulla vicenda. Enrico Sola, noto con il nome utente di Suzukimaruti, in un tweet scrive: " Trump quasi in galera, Berlusconi quasi morto, la Juve quasi in B. Stai a vedre che le preghiere funzionano. Quasi ". A differenza della "collega", però, lui si assume a pieno la responsabilità delle sue parole e non cancella un tweet, andando fino in fondo. Proprio questo pomeriggio, il ministro Matteo Salvini ha fortemente criticato tutti quelli che, in queste ore, esultano o comunque gioiscono per i problemi di salute di Berlusconi: " Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio perfino ad una persona ricoverata in terapia intensiva? Tanta pena per questi squallidi odiatori con il veleno dentro che non si fermano davanti alla Vita. Un affettuoso pensiero all'amico Silvio, ti aspettiamo ". Successivamente, in un incontro con i sindaci, ha aggiunto: " Mi domando che tipo di trogloditi e tarati mentali scrivano sui social e su siti di quotidiani con milioni di lettori le cose più disdicevoli, imbarazzanti e cattive. È gente che vive con il veleno dentro, li compatisco ".