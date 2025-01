"Tutelare l'Italia dall'islam radicale". L'appello contro le moschee abusive

La preghiera dell'Islam

L'emersione di una moschea abusiva a Milano, nel quartiere San Siro, come raccontato da Alberto Giannoni su il Giornale, ha riacceso il dibattito sul pericolo di radicalizzazione nel Paese e in Europa. L'impossibilità di attuare un controllo sui frequentatori e il rischio che in questi posti possano diffondersi idee contrarie alla società occidentale è effettivamente altissimo, come già dimostrato in passato. La moschea di San Siro, in via Gianicolo, dovrebbe aprire a marzo, mese del Ramdam, ma la politica ora sta alzando le barricate affinché questo non accada e vengano attuati i controlli adeguati per impedire la diffusione di luoghi di culto non autorizzati, in aree nelle quali il piano urbanistico, per altro, non le prevede.

" L'Italia va tutelata dall'islamismo radicale, una minaccia concreta alla sicurezza nazionale e alla coesione sociale. Le moschee abusive rappresentano il veicolo principale attraverso cui l’estremismo può radicarsi e propagarsi nelle nostre città ", ha dichiarato l’eurodeputata della Lega Anna Cisint, che da sindaco a Monfalcone ne ha individuate e chiuse due. " È impellente mappare i centri islamici presenti sul territorio italiano, rendere pubblici i bilanci delle organizzazioni che li gestiscono e monitorare l’operato dei predicatori che spesso senza titoli e alcuna forma di controllo si professano Imam. Non è più accettabile che moschee o centri islamici sorgano senza rispettare il piano regolatore ", si legge nella nota di Cisint, che ci tiene a sottolineare come sia dovere dei Comuni provvedere al controllo in tal senso. " E mi rivolgo anche ai giudici amministrativi perché delle due l’una: o i piani regolatori non servono più, vanno cestinati e non si devono più approvare oppure vanno rispettati ", prosegue nel comunicato.

Ma c'è una questione a monte che merita di essere affrontata e di essere approfondita: chi finanzia queste moschee abusive? Cisint si sofferma si questo punto chiedendo come mai i bilanci di queste organizzazioni non sono pubblici, il che impedisce di sapere da dove provengano i fondi impiegati per la realizzazione. Sono state spesso individuate movimentazioni sospette verso e da questi centri, sui quali lo Stato non ha controllo perché riescono a eludere le verifiche. " Cosa viene predicato all’interno di questi centri islamici? Spesso si tratta di realtà opache, che possono trasformarsi in potenziali centri di formazione per estremisti. Monfalcone lo ha già dimostrato: da centri culturali irregolari alla cattura di un terrorista residente proprio in città, il passo è stato breve ", ha ricordato Cisint.

Sulla nuova moschea abusiva i costruzione in via Gianicolo non ci sono informazioni chiare. " Dove sono i permessi? Chi monitora cosa accade in questi luoghi? La libertà di culto è sacrosanta, ma deve essere esercitata nel rispetto delle leggi italiane ", ha sottolineato Cisint.

Milano come Monfalcone e l’Italia non possono diventare terra di nessuno ed è per questo che è diventato improrogabile prendere in mano questa situazione e senza ideologia e buonismo determinare quei paletti e l’applicazione di quelle regole a garanzia della sicurezza e del rispetto di tutti noi

