"Tutti nel piazzale". L'esponente di sinistra mette Donzelli a testa in giù

Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ritratto a testa in giù. In un post pubblicato sui social e poi rimosso, l'ex presidente della IX Municipalità di Napoli, Fabio Tirelli, è andato un po' oltre al perimetro del legittimo dissenso politico. E pare se ne sia reso conto lui stesso, ma solo in un secondo momento. Il "militante sindacale comunista", come lui stesso si definisce sui social, ha infatti provveduto successivamente a cancellare quella foto capovolta che sembrava alludere all'impiccaggione di Mussolini a piazzale Loreto. L'immagine non è sfuggita comunque al Mattino di Napoli, che in un articolo aveva parlato di "post choc". E comprensibilmente le reazioni di Fdi e di Donzelli stesso non si sono fatte attendere.

" Le minacce dell'ex presidente (ovviamente di sinistra) della IX municipalità di Napoli certamente non ci intimoriscono e non ci fermano. Smetteranno prima o poi di sentirsi moralmente superiori e di dare lezioncine di democrazia? ", ha commentato il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, finito al centro delle attenzioni di Tirelli. "Mo' basta", aveva scritto sui social l'esponente locale di Potere al popolo, accompagnando quello sfogo con una bandiera nera. E sotto, l'ulteriore commento a margine della foto capovolta: "Tutti nel piazzale". Il controverso post è poi sparito dalla bacheca del militante di sinistra, che in alcune foto social appare accanto al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, mentre in altre sventola la bandiera rossa di Potere al popolo.

Un esponente dell’estrema sinistra napoletana ha bersagliato @Donzelli con un post Facebook che lo ritrae a testa in giù.

E questi dovrebbero essere i “tutori” della democrazia all’interno delle Istituzioni? Semplicemente allucinante.

Forza Giovanni: non ci lasceremo intimorire. pic.twitter.com/FmYBE3XGs2 — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) March 30, 2023

" Un esponente dell'estrema sinistra napoletana ha bersagliato Donzelli con un post Facebook che lo ritrae a testa in giù. E questi dovrebbero essere i 'tutori' della democrazia all’interno delle Istituzioni? Semplicemente allucinante. Forza Giovanni: non ci lasceremo intimorire ", si legge sui profili social di Fratelli d'Italia. Il partito meloniano ha infatti espresso solidarietà al proprio esponente di primo piano, anche con dichiarazioni altrettanto nette da parte dei suoi colleghi. " Gli attacchi di Fabio Tirelli, esponente del movimento politico Potere al Popolo, non ci fermano e non ci intimoriscono. Incitare alla violenza e all'odio è una inclinazione che non ci appartiene. Ci auguriamo che gli odiosi rivoluzionari da salotto della sinistra, prima o poi, imparino questa lezione di stile ", ha commentato ad esempio il senatore e commissario FdI in Campania, Antonio Iannone.