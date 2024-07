Polemica sui vaccini. La Lega: "Cancellare l'obbligo per i minori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cancellare l’obbligo dei vaccini per i minori: questo quanto prevede un emendamento presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi al decreto sulle liste di attesa all'esame del Senato. Il testo prevede il ritorno alla disciplina precedente alla legge Lorenzin, con la cancellazione dell’obbligo per i minori fino a 16 anni e prevedendo che la profilassi contro morbillo, rosolia, parotite e varicella sia solo “raccomandata” e non obbligatoria. Inoltre, l’emendamento prevede di non legare all'effettuazione dei vaccini l'iscrizione ai nidi o a scuola.

"Siamo l'unico paese in Europa, forse con la Francia, ad avere 12 vaccinazioni obbligatorie per i bambini”, l’analisi del leghista Borghi ai microfoni di Lapresse. Il senatore del Carroccio ha marchiato la legge Lorenzin come una sperimentazione, peraltro senza risultati, considerando che la pertosse – ad esempio – ricomincia: “Non sono io ma è la letteratura scientifica che dice che l'obbligo è un sistema per creare rifiuto non per aumentare la copertura” . Secondo Borghi, inoltre, l’obbligo creerebbe solo rabbia, rifiuto, violenza e discriminazione. Per il leghista l’informazione ai cittadini è lo strumento migliore, ricordando la lezione del Covid.