"Vanno ascoltati", "Vivono su Marte". Salvini smonta il buonismo della sinistra sugli scontri di Milano

Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico in Commissione Politiche dell’UE

Gli scontri del quartiere Corvetto di Milano continuano a generare polemiche perché nemmeno a fronte di un oggettivo problema sociale le opposizioni ne ammettono l'esistenza. Le immagini della periferia di Milano messa a ferro e fuoco dai giovani immigrati, che hanno trasformato il quartiere nella zona sudorientale della città in una banlieue parigina, sono sotto gli occhi di tutti. Gli incendi, gli scontri con la polizia, le devastazioni di questi giorni sono solo l'ennesima dimostrazione del fallimentare buonismo della sinistra, che vuole accogliere tutti senza avere la capacità, poi, di gestire la situazione. Invece dalle parti del Pd negano che esista un problema di integrazione, di soggetti che non hanno alcuna intenzione di seguire le regole del Paese in cui vivono, che vogliono adeguarsi agli schemi civili.

" Non c'entra il colore della pelle, il tessuto sociale o il resto. Ma sono ragazzi giovani che molto probabilmente si sentono esclusi ", ha dichiarato Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, durante la recente puntata di Dritto e rovescio (Rete4). " Il fatto dei vostri decreti o disegni di legge, che li mettono solo in carcere se sbagliano, loro forse ci stanno dicendo che hanno bisogno di essere un pochettino ascoltati. Questo non vuol dire che se sbagliano non devono ricevere una punizione, ma devono avere la possibilità di non sbagliare ", ha aggiunto la senatrice tra lo sconcerto dei presenti. Queste parole sono state riprese dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha stigmatizzato la posizione ideologica e distante dalla realtà della senatrice del Pd: " A sinistra vivono su Marte. Altro che 'ascolto' e approcci 'tolleranti', qui ci vogliono pene severe e tolleranza zero ".

Il leader della Lega pone all'attenzione pubblica anche alcuni stralci degli scontri che hanno causato quei "ragazzi giovani" che "si sentono esclusi", nella narrazione della sinistra. Questo non è altro che un tentativo ulteriore di screditare il governo addossando sull'esecutivo responsabilità che, invece, sono in capo a chi non ha saputo negli anni scorsi gestire l'immigrazione. " Ci sono delle minoranze che sono un problema, c'è il tema delle baby gang che ormai è un'emergenza a livello nazionale e l'aumento delle forze dell'ordine è solo una delle risposte, che corrisponde all'aumento degli insegnanti ", ha dichiarato questa mattina il ministro su Radio24.

Conto che la stessa comunità del Corvetto isoli quei criminali, quei delinquenti, quei casinisti, che approfittano di ogni episodio per imbrattare e danneggiare

", ha aggiunto, sottolineando che è necessario aspettare il corso della giustizia per capire cosa sia accaduto nell'incidente che ha portato alla morte di Ramy.