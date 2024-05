"Vedeteli sotto un'altra prospettiva...". Il vergognoso commento contro il candidato di Bari

Continuano le esternazioni antidemocratiche dei cosiddetti "antifascisti", che nella convinzione di essere intoccabili superano ogni limite del consentito. Parte della responsabilità ricade anche sugli esponenti dei partiti nazionali, che per picconare il governo Meloni gridano al fascismo a ogni piè sospinto, trovando anche chi crede a queste boutade. L'ultimo in ordine di tempo è un utente che ha deciso di pubblicare a testa in giù, con esplicito riferimento a piazzale Loreto, uno scatto di Fabio Romito, candidato sindaco per la città di Bari, insieme ad alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale, il gruppo giovanile di Fratelli d'Italia. Per questa foto, l'uomo verrà denunciato. " Vedeteli sotto un'altra prospettiva... A piazzale Loreto ", scrive l'autore.

" Augurare l'impiccagione a ragazzi, in qualche caso neanche maggiorenni è ripugnante. Sono iniziati gli attacchi ottusi e rancorosi, effetto di una campagna elettorale avvelenata, che agita i fantasmi del fascismo, invece di confrontarsi sui programmi per il futuro della nostra Città ", ha dichiarato l'attuale consigliere della Lega, che ha espresso la massima solidarietà ai giovani di Gioventù Nazionale " e a tutti i giovani di centrodestra costretti a subire queste inaccettabili pressioni ". Il fatto non passerà inosservato, ha spiegato Romiti: " Vigileremo con un team di legali, coordinati dall'avvocato Francesco Colonna Venisti, su tutti i cyber abusi, e li denunceremo, perché non abbiamo dimenticato gli esiti drammatici, provocati dagli attacchi social ".

Il commento è stato cancellato ma il web non dimentica e lo screenshot, con tanto di nome di chi lo ha pubblicato, è noto. La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Bari è infuocata dalle vicende politiche dell'attuale giunta e tra i sostenitori le frange più estreme sono pronte a contestazioni aberranti come queste. Il richiamo a piazzale Loreto è molto comune tra i giovani di sinistra, che ignorano la gravità di quella simbologia e agiscono nell'ignoranza di quello che rappresenta. Lo usano come se fosse un "meme" del web, questo perché in molti casi i social hanno completamente desensibilizzato e fatto perdere ogni freno inibitore ai giovanissimi.

Intanto Fabio Romito si prepara a ospitare il prossimo 13 maggio, che arriverà in città con Roberto Vannacci per sostenere il candidato sindaco.