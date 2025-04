Il veleno della scrittrice sulla Meloni: "Usa il Papa per farsi forte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Agli oppositori di Giorgia Meloni non va giù neppure il rapporto che il presidente del Consiglio aveva con Papa Francesco. Non solo. Non riescono neppure a tollerare che il premier ne parli. Ieri il Pontefice è venuto a mancare e la Meloni ha voluto ricordarlo, parlando del suo rapporto con lui, e tanto è bastato a far agitare gli animi.

Emblematica la reazione della scrittrice Mirella Serri che, ospite a L'aria che tira, talk show in onda su La7, ha lanciato l'ennesimo attacco gratuito nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, colpevole di aver raccontato qualche aneddoto relativo al sincero legame che la univa a Papa Francesco, il quale conservava alcuni disegni della piccola Ginevra. " Io gli volevo un bene dell'anima, un bene enorme. E sono felice di averlo visto un'ultima volta, di essere andata da lui lunedì, appena una settimana fa, per quello che è stato il nostro ultimo saluto. Sono felice di averlo salutato, di aver sorriso con lui un'ultima volta. Un'altra delle cose che porterò con me ", è quanto raccontato da Giorgia Meloni.

Apriti cielo! Simili dichiarazioni hanno provocato il biasimo della Serri. "Lei ha dichiarato che si sentiva affettuosamente e amichevolmente col Papa. Va benissimo. Insomma, era un rapporto loro come col parroco. La cosa singolare è che lei lo abbia raccontato. Cioè, perché la nostra premier sente il bisogno di raccontare alla pubblica opinione che aveva un rapporto col Papa. Cioè, è un fatto suo personale. Lei è molto brava a fare un uso politico anche del suo privato. Quindi lei utilizza questa notizia per farsi forte" , ha attaccato la scrittrice durante la trasmissione.

Ovviamente il conduttore David Parenzo ha rincarato la dose: "Un po' come se fosse un'operazione simpatia, un modo per ingraziarsi una parte del Paese".

"Esatto, ma è anche un rafforzamento politico perché lei con il Papa non andava sempre d'accordo. Sul tema dell'immigrazione, per esempio. Però sul tema dell'aborto sì. Ricordiamo che lei quando si lancia, dice: 'Io sono Giorgia, io sono donna, io sono cristiana'", ha commentato la Serri.