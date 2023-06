"Vendita di navi e aerei militari alla Colombia". D'Alema e Profumo indagati

Articolo in aggiornamento

Vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Massimo D'Alema e Alessandro Profumo sono indagati dalla Procura di Napoli. Con loro ci sarebbero anche Giuseppe Giordo (ex direttore generale di Fincantieri) e alcuni mediatori dell'operazione commerciale. A riferirlo è in esclusiva Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, secondo cui questa mattina avrebbero preso il via le perquisizioni della Digos per tutti gli indagati. L'accusa afferma che i soggetti indagati, a vario titolo, si sarebbero " adoperati quali promotori dell'iniziativa economica commerciale di vendita al governo della Colombia di prodotti di aziende italiane a partecipazione pubblica ".