Venezia, Cacciari stronca la sinistra di Schlein: “Difficile immaginare una debacle così pesante”

Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia: il candidato del centrodestra ha vinto al primo turno e non serviranno nemmeno i ballottaggi per assegnare la fascia tricolore al 38enne. Ha ottenuto il 53% dei voti, una vittoria netta e schiacciante che non era immaginabile alla vigilia e che non era stata prevista nemmeno dai sondaggi. Venturini, quindi, mantiene la continuità amministrativa con l’amministratore uscente Luigi Brugnaro, lasciando il candidato del centrosinistra Andrea Martella, senatore del Pd, al 37%. Una sconfitta bruciante per la sinistra, tramortita da un risultato così definito.

“Per le elezioni comunali di Venezia non mi aspettavo un risultato di questo tipo: era difficile immaginare una débâcle così pesante per il centrosinistra. L'astensione sembra aver colpito soprattutto un elettorato giovane, che non si è riconosciuto nella candidatura di Andrea Martella. Proprio quei giovani che poche settimane fa avevano fatto sentire la propria voce in occasione del referendum sulla giustizia, questa volta sono mancati del tutto”, ha commentato l’ex sindaco Massimo Cacciari, dimostrando di apprezzare il nuovo primo cittadino: “Mi risulta che abbia lavorato seriamente nel ruolo di assessore e che non sia stato succube del sindaco Luigi Brugnaro”.

Ora la sinistra dovrà fare i conti con il risultato e cercare l’errore ma tanti hanno già individuato una delle criticità: il coinvolgimento eccessivo della comunità bengalese nel progetto amministrativo con un’ampia fetta di candidature pescate proprio da quella minoranza, comunque importante ma, forse, sovrarappresentata nelle liste della sinistra. Venezia è una città fortemente identitaria e questo è un sentimento comune ai cittadini di qualunque estrazione politica.

Tra i tantissimi giornalisti che hanno atteso il nuovo sindaco all'uscita del comitato elettorale c’era anche una troupe di Bangla Tv, canale televisivo satellitare e via cavo in lingua bengalese, fondato nel 1998, e dedicato al pubblico bengalese in tutta Europa: ha seguito la vittoria del candidato del centrodestra vista la numerosa comunità bengalese di Mestre, così coinvolta in queste elezioni e alla fine non determinante. Non è chiaro se l’apporto degli stranieri non sia stato sufficiente o se, invece, ci sia stato un allontanamento generale.