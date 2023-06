Vergogna Pd-M5s a Genova: via dall'aula durante il silenzio per Berlusconi

Genova, Sampierdarena: in programma il Consiglio Municipale congiunto tra il Municipio Centro Ovest e il Municipio Polcevera per fare il punto sui progetti legati al nodo ferroviario, in particolare alle criticità nella zona del Campasso. Questa mattina, però, è arrivata la notizia che ha sconvolto la politica, più in generale il Paese: la morte di Silvio Berlusconi. "Prima dell’inizio della seduta, osserviamo un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio. Chiediamo di osservarlo con il rispetto che si deve alle istituzioni, come ha fatto anche la presidenza della Repubblica. Ciascuno osserverà questo tempo come ritiene" , le parole del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo riportate da Repubblica. Ma l'appello non è stato ascoltato: i consiglieri di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula durante il raccoglimento per il Cavaliere.

"Un comportamento irrispettoso per l'uomo e per le istituzioni. Vergogna!" , la denuncia in una nota dei capigruppo della Lega in Municipio II Andrea Ferrari e Municipio V Luciana Macera. Un atteggiamento inaccettabile, nonchè una mancanza di rispetto. Durissima la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita: "I consiglieri municipali di M5S e Pd che a Genova lasciano l'aula durante il minuto di silenzio in memoria di Berlusconi hanno un'idea confusa di cosa sia il senso delle istituzioni. Mancare di rispetto umano, prima che politico, davanti ad un lutto è semplicemente vergognoso".

L'episodio che non ha indignato solo la politica. Su Instagram è arrivato il j'accuse dell'infettivologo Matteo Bassetti: "Mi vergogno di essere genovese come loro. Tutta la città si dovrebbe vergognare di chi non ha reso onore a un uomo morto. Comunque la si pensi politicamente. Vergogna!" . Intervistato dall'Adnkronos Salute, il direttore Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha speso parole d'elogio per il Cav: "Come tanti miei coetanei sono stato 'berlusconiano', anche quando era scomodo esserlo e continuo ad esserlo anche oggi che non c'è più. Silvio Berlusconi è stato un gigante e un genio dell'imprenditoria, ha creato la televisione commerciale italiana ed è stato un visionario della politica creando la casa del moderno centro-destra: la casa di tutti noi liberali. Lascia una straordinaria e pesantissima eredità soprattutto politica" .