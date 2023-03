"Comanda lo Stato". Così il governo Conte bloccò Fontana sul Covid

Esattamente tre anni dopo l’inizio della pandemia, ieri sera è arrivata la notizia della chiusura della fasi delle indagini dell’inchiesta per epidemia colposa. A finire nel mirino dei procuratori come indagati ci sono, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Quest’ultimo, raggiunto dai microfoni di Radio Anch’io, denuncia il solito metodo giustizialista e perverso che aleggia nel nostro Paese: “È vergognoso che una persona scopra dai giornali di essere indagato” . Il solito e annoso iter che abbatte il garantismo e lede l’onore delle persone coinvolte nelle indagini.

La denuncia di Fontana

Il procuratore aggiunto di Bergamo, Cristina Rota, con i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, hanno concluso un’indagine sul periodo che scosse il nostro Paese tre anni fa. Il ritardo nell'istituzione della zona rossa è sicuramente il nodo centrale dell’inchiesta ma, allo stesso tempo, non sono da sottovalutare il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del piano pandemico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, epidemia colposa e rifiuto di atti d’ufficio. Ma ciò non cancella il grave errore procedurale denunciato dal presidente Attilio Fontana: il presidente della regione e il suo assessore alla Salute dell’epoca, Giulio Gallera, ieri sera non avevano ancora ricevuto alcun atto riguardante la chiusura dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Bergamo.

A denunciarlo è lo stesso Fontana, intervenendo in mattinata al programma radiofonico Radio Anch’io: “Non ho visto le carte – esordisce il governatore appena rieletto – è vergognoso che una persona che è stata sentita all’inizio dell’indagine come persona a conoscenza dei fatti, perché io ero stato sentito come testimone, scopra dai giornali di essere trasformato in indagato” . Un iter procedurale che, inutile girarci intorno, non ha nulla a che fare con lo stato di diritto. “È una vergona – aggiunge Fontana – sulla quale mi chiedo se qualche magistrato ritenga di fare qualche indagine o meno. È una vergogna che dovrebbe essere valutata in questo Paese”. “Quanto accaduto – chiosa il governatore – è la dimostrazione della curiosità e della stranezza della giustizia italiana”.

Il ruolo dell'ex ministro Lamorgese