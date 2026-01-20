"Sintonia col piano di Piantedosi": cosa ha deciso il governo sul nuovo pacchetto sicurezza

Il decreto Sicurezza sbarca sul tavolo della riunione di governo che questo pomeriggio si è tenuta una a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e diversi ministri tra cui quelli di Interno, Difesa e Giustizia, ovvero Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Carlo Nordio, insieme il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il nuovo pacchetto sicurezza, tuttavia, non è stato inserito nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si è poi svolto poche ore più tardi. Lo stesso leader della Lega, da sempre molto attento alla questione, ha confermato il rinvio alla prossima settimana: " Io penso che siano norme assolutamente di buon senso, condivise e richieste dalle associazioni, dalle famiglie ", ha specificato Salvini. Per poi aggiungere: " Anche se la sinistra farà di tutto per bloccarci, la Lega tirerà dritto: tolleranza zero per chi non rispetta le nostre leggi e il nostro modo di vivere ".

Il vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi

Il confronto dentro la maggioranza di centrodestra c'è stato, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, senza contare il dialogo informale con il Quirinale, che ancora non risulta avviato. L'unica certezza è che la proposta dei metaldetector nelle scuole non entrerà nel decreto Sicurezza, ma sarà oggetto di una prossima riflessione con Piantedosi. A Palazzo Chigi sono stati esaminati 65 articoli. Sono la somma di un decreto (numero 25) e di un ddl (n.40): il tutto per dare una stretta sulle baby gang e sui coltelli facili (la cui vendita ai minori verrà radicalmente vietata). Ma anche sui furti in casa e sugli scippi. Per non parlare delle sanzioni amministrative nei confronti dei genitori dei minori che commettono reati, ma anche dei maggiorenni che delinquono: rischiano di perdere la patente, il passaporto o l'automobile (nel caso di chi spaccia). Tutte le misure più forti sono inserite nella bozza di disegno di legge, ma non in quella del decreto (che annovera per esempio l'istituzione di zone rosse temporanee). Ancora da vedere sarà il rimpatrio dei ragazzi stranieri che commettono crimini perchè la norma potrebbe entrare in conflitto con norme europee vigenti.

Il Cdm di oggi

Nel frattempo, nel cdm odierno, è stato approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2024/1233 sul permesso unico di soggiorno e lavoro per i cittadini di Paesi terzi, che introduce una procedura unica di domanda e un insieme comune di diritti per i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti nell’Unione. Rinviata, invece, la decisione sull'avvio della procedura di nomina del nuovo presidente della Consob. Nelle scorse ore alcune indiscrezioni ventilavano la possibilità che fosse il sottosegretario all'Economia Federico Freni a succedere a Paolo Savona, il cui mandato scade l'8 marzo.

Ok a un nuovo stanziamento per fronteggiare gli effetti del maltempo in Sicilia, come annunciato dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci: il governo Meloni ha destinato ulterioriai territori delle province di Catania e Messina colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2024 e del gennaio-febbraio 2025. Le risorse si aggiungono ai 12 milioni e 600mila euro già stanziati e serviranno al completamento degli interventi di ripristino delle infrastrutture e dei servizi pubblici nelle aree interessate.