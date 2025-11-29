“Vi dovete fermare e vi dovete scusare”. Schlein in piazza coi No Ponte contro il governo

Insieme ai No Ponte in piazza a Messina è scesa anche Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico ha momentaneamente lasciato le piazze degli scioperi per dedicarsi a una causa che potrebbe forse portarle qualche voto in più alla prossima tornata elettorale. Schlein ha parlato dal palco di Messina, dove si è fatta portavoce dell'intera opposizione. " Sono qui per supportare l'azione dei comitati per il no al ponte perché questo blocco è una vittoria vostra, dei vostri argomenti che pazientemente avete portato avanti ", ha detto Schlein rivolgendosi al pubblico.

Per strappare qualche applauso in più, ha aumentato il pathos del suo intervento lanciando un messaggio a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: " Vi dovete fermare e vi dovete scusare per la vergogna di aver buttato 13 miliardi sottraendo tutte quelle risorse a tutte le altre infrastrutture che aspettano. Prima di tutto per i siciliani e i calabresi. Quante cose si potevano fare con quei 13 miliardi invece della propaganda fallimentare di questo governo ". Il riferimento di Schlein è alla pronuncia della Corte dei Conti e senza avere ancora contezza, la segretaria del Pd mette già le mani avanti dicendo che se il Ponte " ha superato la soglia dell'aumento del 50% " si tratta di " una violazione grave procedurale e dei vostri diritti ".

Ma dopo aver accusato il governo di aver buttato 13 miliardi di euro, soldi per altro non ancora spesi, ha fatto un passo indietro dichiarando dal palco che " la battaglia non è finita. Proveranno a forzare ancora. È la vecchia politica quella che sta perseguendo i sogni di Berlusconi. Lo stanno facendo rispolverando il condono edilizio del 2003 a 4 giorni dalle elezioni regionali, lo stanno facendo col ponte, lo stanno facendo con la riforma della magistratura ". Tutto quanto elencato da Schlein dal palco di Messina era inserito nel programma elettorale con il quale il centrodestra nel 2022 ha vinto le elezioni surclassando la sua parte politica.

E se i consensi di Giorgia Meloni e dell'esecutivo sono in aumento, è evidente che gli italiani, al contrario di quanto lei e il centrosinistra voglia far credere, gradiscono il modo in cui viene ora governata l'Italia.