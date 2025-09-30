Vicenza, ladri in casa del consigliere Fdi. "Quei bastardi hanno sbagliato famiglia". E la sinistra lo accusa di spargere odio

Una storia spiacevole che coinvolge la politica, la giustizia e i paradossi della sinistra. La vittima è il fratello dell’esponente di Fratelli d'Italia Joe Formaggio. Nella giornata di ieri, infatti, cinque banditi hanno assaltato la casa del fratello del consigliere regionale ed ex sindaco di Albettone, in provincia di Vicenza. Approfittando dell’assenza di tutta la famiglia che si trovava al lavoro, i malviventi hanno messo sottosopra le due camere da letto al primo piano sottraendo ori e 500 euro.

“Quei bastardi hanno minacciato mia sorella, sono venuti a rubare da mio fratello ma hanno sbagliato famiglia: siamo armati e glielo faremo vedere”, spiega arrabbiato Joe, che con la sua macchina ha anche provato a mettersi sulle tracce del commando. Anche la sorella dell’ex sindaco ha inseguito i ladri ed è stata minacciata con un cacciavite. Ed è proprio questa sua scelta ad aver scatenato le polemiche a sinistra. Un paradosso evidenziato anche da Giuseppe Cruciani durante l’ultima puntata della Zanzara.

“Siamo davvero in quello che si potrebbe definire il mondo al contrario. Danno l’assalto alla casa del consigliere Joe Formaggio. Lui dice che li avrebbe stesi e viene accusato di violenza e di spargere odio.