Ranucci, spunta il video fake di Donzelli: "Spargono odio, ma ho già denunciato"

L'Intelligenza Artificiale prende di mira Giovanni Donzelli. Su TikTok sta girando un video falso in cui il deputato di Fratelli d'Italia calunnia il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che recentemente è stato vittima di un attentato che ha distrutto le sue auto.

Nel video si vede il volto di Donzelli che dichiara: "Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo dire che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto mettere". E ancora: "Ognuno, quando fa un lavoro, si deve assumere tutte le responsabilità e deve sapere a cosa può andare incontro. Poi è chiaro che possa dispiacere quel che gli è successo". Il video è chiaramente un falso sia perché la voce è innaturale sia perché anche il viso di Donzelli è chiaramente modificato con IA.

Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i… — Giovanni Donzelli (@Donzelli) October 19, 2025

Il filmato si conclude con una lunga missiva letta da una voce narrante che accusa l'esponente di FdI. "Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, dopo una sua dichiarazione sul giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Durante un'intervista su La7, Donzelli ha affermato di 'non credere all'inchiesta di Report' e ha aggiunto che a volte il programma 'fa grandi inchieste, ma altre volte prende buchi clamorosi'", si ribadisce. E poi si conclude con un'esortazione a continuare a diffondere questa fake news: "Le parole hanno suscitato reazioni nel mondo politico e giornalistico, alimentando il dibattito sul ruolo dell'inchiesta televisiva e sui limiti del giornalismo d'indagine. Cosa ne pensate? Un politico può legittimamente criticare un giornalista d'inchiesta o si rischia di mettere in discussione la libertà di stampa?"

Secca e dura la smentita di Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha pubblicato su Twitter il link del video con un avvertimento molto chiaro: "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai

fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne".