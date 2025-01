Salvini lancia la raccolta firme a sostegno della Polizia

Matteo Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

"Vieni a firmare a sostegno delle forze dell’ordine". Con questo appello, affidato ai profili social ufficiali della Lega, il vicepremier Matteo Salvini invita i cittadini a presentarsi nelle numerose piazze italiane che hanno accolto con favore la proposta del Carroccio a favore degli agenti. Un esercizio democratico avanzato da Salvini e dal suo partito che impegnerà, tra oggi e domani, oltre 500 piazze in tutta Italia.

L'appello di Salvini

"Tra delinquenti e agenti in divisa noi saremo sempre dalla parte di chi ci difende, con proposte concrete, come abbiamo fatto nel ddl Sicurezza ”, esordisce Salvini postando un video in cui spiega l’iniziativa. Una presa di posizione netta che arriva dopo i numerosi casi di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese. Tra questi, ovviamente, la tragedia di Ramy Elgaml, il giovane ragazzo che ha perso la vita a bordo di uno scooter dopo 8km di inseguimento con la volante carabinieri. Il caso tragico di Ramy, però, ha portato con sé un mare di polemiche e manifestazioni volte spesso, più o meno velatamente, a delegittimare l’operato della polizia. Un precedente potenzialmente pericoloso che ha portato la Lega a proporre un’iniziativa ormai controcorrente a sostegno delle forze dell’ordine.

“Per questo la Lega è presente oggi e domani in oltre 500 piazze in tutta Italia per raccogliere firme a sostegno delle donne e degli uomini in divisa che, ogni giorno, rischiano la propria vita per la nostra sicurezza e che troppo spesso vengono attaccati e discriminati dalla sinistra" , aggiunge il ministro delle Infrastrutture e Trasporti nel video.

Le proposte della Lega

Le motivazioni di questa iniziativa sono scritte nero su bianco sul sito web del Carroccio. “Ogni giorno, le forze dell’ordine rischiano la loro vita per la nostra sicurezza. Difenderle è dovere di tutti, ecco perché la lega ha inserito nel ddl sicurezza proposte (già presentate e approvate alla camera) a tutela degli agenti in divisa ”, si legge nella locandina online.

“Sì alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse;sì a una adeguata tutela legale di forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco nei procedimenti causati “dall’atto dovuto” con una somma fino a 10mila euro per ogni fase processuale;sì a pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa; sì a pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati”

Da qui le proposte concrete firmate Lega:. E infine, “avanti tutta per estendere l’utilizzo del taser (la pistola elettrica) a tutte le forze dell’ordine sul territorio nazionale”.