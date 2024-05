Viminale, senza fondamento la richiesta di una commissione d'indagine in Liguria

È destituita di ogni fondamento giuridico la richiesta rivolta al Viminale di valutare l’invio di una commissione di indagine presso la Regione Liguria. Così il ministero dell’Interno in merito all’invito avanzato da alcuni membri dell’opposizione a proposito dell’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto del governatore Giovanni Toti.

La richiesta è stata motivata con un riferimento a quanto ipotizzato per il comune di Bari. Ma il Viminale ha evidenziato di non avere il potere di valutare o attuare il commissariamento: “Non esiste infatti una norma di legge che attribuisca tale facoltà al Viminale nei confronti di una Regione” . In altri termini, il ministero guidato da Matteo Piantedosi non può intervenire: per le Regioni non funziona come per i Comuni.

Niente commissione, la Liguria andrà avanti con Alessandro Piana, vice di Toti. L’articolo 41 dello Statuto della Regione, infatti, al comma 2 recita che “il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo” . Il governatore attualmente è ai domiciliari per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta delle procure di Genova e Savona e dovrà spiegare intercettazioni, finanziamenti ricevuti, presenze sinistre alle cene elettorali, rapporti di potere con il territorio e le sue imprese per gestire il porto.