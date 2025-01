Vittorio Rizzi è il nuovo capo del Dis

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà Vittorio Rizzi il successore di Elisabetta Belloni alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) che coordina le attività di Aise e Aisi. La nomina dell'attuale vice direttore dell'Aisi "verrà formalizzata nel Consiglio dei ministri di oggi", la conferma di Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera. Il premier ha parlato di Rizzi come di "un funzionario dello Stato di primo ordine" e ha citato gli "straordinari risultati operativi" raggiunti in vari ruoli ricoperti e "che sono apprezzati sia dentro che fuori i confini nazionali".

Classe 1959, nato a Bologna ma romano d'adozione, Rizzi è laureato in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli e in Scienze delle pubbliche amministrazioni a Catania. Al termine di una lunga carriera in Polizia, dove nel 2023 è stato nominato vice capo vicario, lo scorso settembre è stato indicato come nuovo vicedirettore dell’Aisi. In precedenza, l’impegno in prima linea contro la criminalità e il terrorismo. A Roma ha condotto una serie di indagini di alto profilo, come quella che ha portato all'arresto del pluriomicida Angelo Stazzi, l'infermiere condannato all'ergastolo per aver provocato la morte di alcuni anziani in una casa di riposo. Dal 2018, inoltre è professore di Criminologia all'Università La Sapienza di Roma e dal 2023 docente di Sociologia del Crimine all'Università degli Studi Internazionali. In curriculum vanta anche la presidenza del gruppo di lavoro del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di investigazione sulle piattaforme di comunicazioni criptate.

Le dimissioni della Belloni saranno effettive a partire dal 15 gennaio e il governo ha deciso di chiudere subito la pratica. Rizzi ha superato la concorrenza del direttore dell'Aisi Bruno Valensise e del generale Francesco Paolo Figliuolo, altri nomi accostati all'incarico. In pole per il suo posto all'Aisi c'è ora il Capo di Stato maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, generale Leandro Cuzzocrea. La nomina annunciata dalla Meloni è stata applaudita dal centrodestra, così l'azzurra Licia Ronzulli: "L'annuncio della nomina da parte della premier Meloni di Vittorio Rizzi a direttore del Dis premia la sua esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche della sicurezza nazionale e internazionale, un patrimonio indispensabile per affrontare le complesse sfide del settore. Il suo percorso professionale e la sua competenza fanno del prefetto Rizzi la figura ideale per guidare il Dis in un momento storico così delicato". Soddisfatto anche il governatore del Veneto Luca Zaia: "Qui ha condotto indagini importanti, portando a compimento operazioni chiave contro il crimine informatico, il terrorismo, la malavita e il riciclaggio.

Una scelta, quella del Consiglio dei ministri, che condivido appieno e che, sono certo, il prefetto Rizzi saprà interpretare al meglio, forte di una solidissima esperienza in progetti investigativi internazionali e con l'intelligence".