Cecilia Sala, Musk e Rizzi al Dis: la conferenza stampa di Meloni

Conferenza stampa tradizionale per Giorgia Meloni organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Per l'appuntamento tradizionale si sono accreditati 160 giornalisti, compresa la stampa estera. In platea è presente anche il ministro Carlo Nordio. Inevitabilmente, il tema della liberazione di Cecilia Sala è stato affrontato in apertura dal presidente del Consiglio, che ha poi risposto a tutte le domande in merito a riforme, economia e politiche interne ed estere.

Caso Sala

" Ieri è stata una bella giornata per il sistema Italia, per me, per l'Italia intera ", ha detto il premier, rivelando che " è stata l'emozione più grande di questi due anni " riferendosi alla telefonata fatta alla madre della giornalista. " È stato un lavoro complesso, non c'è stato un momento di svolta, sono stati messi insieme una serie di tasselli ", ha spiegato. La liberazione, ci ha tenuto a sottolineare, " non è un lavoro che io ho fatto da sola e voglio ringraziare il sottosegretario Alfredo Mantovano, voglio ringraziare tutta l'intelligence e devo ringraziare il ministro degli Esteri Antonio Tajani e tutto il corpo diplomatico. E voglio ringraziare anche voi media ".

Per quanto riguarda il "caso Abedini", ha proseguito il presidente del Consiglio, " è al vaglio della ministero della Giustizia, c'è un vaglio tecnico e politico, e secondo il trattato con gli Stati Uniti ". Questa è una vicenda, ha spiegato, " che bisogna continuare a discutere con gli amici americani: avrei voluto parlarne con Biden - che ha dovuto annullare il viaggio e a cui mandiamo la nostra solidarietà ". Le interlocuzioni ci sono, " e ci saranno: il lavoro ancora complesso non è terminato ieri e penso si debba discutere nei dettagli nelle sedi opportune ".

Vittorio Rizzi al Dis

Nel rispondere alle domande relative alle dimissioni di Elisabetta Belloni, rese pubbliche poche ore prima della liberazione di Cecilia Sala, con la quale non c'è alcun collegamento, il premier ha spento ogni polemica. Ma Meloni ha anche confermato il nome del suo successore: " Confermo che abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio Rizzi alla guida del Dis. Un funzionario dello Stato di prim’ordine. La nomina verrà formalizzata nel Cdm di oggi ". Rizzi, ha spiegato Meloni, è " un funzionario dello Stato di primo ordine e chiaramente la nomina verrà formalizzata nel prossimo Consiglio dei ministri previsto oggi ". Su Belloni, invece, Meloni conferma " stima e rispetto enorme ", spiegando che " Belloni ha deciso di anticipare la scadenza naturale del suo incarico per finire 'nel tritacarne' che accompagna nomine così importanti. Ho letto tante ricostruzioni false su questo ".

Caso Starlink e Space X

Il premier ha risposto in maniera chiara anche alle domande relative alle polemiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni in merito alle interlocuzioni in corso tra il governo e le società di Elon Musk, Starlink e Space X. " Neanche io personalmente ho le idee chiare si questa vicenda, si tratta di mettere in sicurezza alcune comunicazioni sensibili e delicate, parlando con il soggetto tecnologicamente più avanzato per questo lavoro, perché non ci sono alternative pubbliche. L'alternativa è non avere la protezione dei dati. Questo è il tema di cui discutere ", ha spiegato. " Non è mio costume utilizzare il pubblico per fare favori agli amici, l'unica mia lente è l'interesse nazionale e non le amicizie o le idee politiche di chi deve investire in Italia. E non ho mai parlato con Elon Musk di queste vicende ", ha proseguito.

Space X, ha spiegato il Presidente, " ha illustrato al governo la tecnologia di cui dispone, che consente comunicazioni in sicurezza a livello nazionale e soprattutto planetario, e per noi significa soprattutto garantire comunicazioni sicure nel rapporto con le sedi diplomatiche e con i contingenti militari all'estero, che sono molto delicate ". Le ha definite " interlocuzioni che rientrano nella normalità. Decine di aziende si propongono per cose più disparate, poi si fa l'istruttoria, e se la cosa è di interesse si pone nelle sedi competenti ".

Immigrazione

Sui centri in Albania, il presidente del Consiglio ribadisce che la Corte di Cassazione danno " ragione al governo ", perché " dicono che spetta al governo stabilire i Paesi sicuri ". I centri nel Paese balcanico " sono pronti ad essere operativi ". Poi, " lo scorso anno gli sbarchi sono diminuiti del 60%, negli ultimi anni giorni sono quasi azzerati ", ma " i centri per quanto ci riguarda sono pronti ad essere operativi ". Ora la parola passa alla Corte di giustizia europea, " che inizierà a lavorare a febbraio su questo. Dalle interlocuzioni con i miei colleghi credo che la maggioranza dei leader dei Paesi europei sosterrà la posizione italiana di fronte alla Corte, anche perché quello che stiamo sostenendo è perfettamente in linea con il nuovo patto di immigrazione e asilo ".

Ora bisogna solo aspettare, ha proseguito il premier, sottolineando che a impensierirla maggiormente è " che alcuni giudici non abbiano tenuto conto della decisione della Cassazione, questo è preoccupante. Verrebbe da dire, chi è più rispettoso della Cassazione?. Si vede la palese volontà di disapplicare le decisioni del governo, e penso che alla fine questo i cittadini lo capiscano ". La Cassazione dice " che il giudice non può sistematicamente disapplicare il trattenimento dei migranti che arrivano da quei Paesi, ma può invece motivare il caso specifico per cui quella persona non è sicura in quel Paese, che è una cosa completamente diversa da quella che hanno fatto i magistrati del Tribunale di Roma, che non entrano nel merito del singolo caso ".

Piano delle riforme

Sul piano delle riforme, il programma di Meloni e del suo governo non si ferma ma, anzi, va avanti " con determinazione ", sia sul premierato, che sulla separazione delle carriere e sull'autonomia. " Ma le tempistiche non dipendono da me ", ha ribadito, aggiungendo che " se riusciamo vorrei fare il referendum in questa legislatura ma l'importante è portare a casa le riforme ". Si tratta di " riforme necessarie ", l'obiettivo è " consegnare un'Italia migliore ", ha detto. " Vorrei arrivare alle elezioni con la riforma del premierato approvata ", ha aggiunto. " Penso che dare stabilità ai governi, penso che liberare la giustizia dal giogo della politica, penso che responsabilizzare le classe dirigenti come fa l'autonomia differenziata siano priorità, come è una priorità la riforma del fisco, sulla quale ricordo che abbiamo già approvato 17 tra decreti attuativi e testi unici, puntiamo a chiudere nel 2025 tutti i testi unici ", ha detto ai giornalisti.

Se riusciamo, ha spiegato, " anche a fare il codice tributario, era un obiettivo di Ezio Vanoni, 70 anni fa e quindi vogliamo procedere spediti. Il premierato ha concluso la sua prima lettura, la riforma della giustizia è in prima lettura alla Camera. Se riusciamo, io vorrei fare in questa legislatura anche i referendum, ma l'importante è portare a casa le riforme e consentire agli italiani di esprimersi con un referendum su queste materie ". In generale, aggiunge il presidente, " per quanto riguarda i referendum sulle riforme - premierato, autonomia e giustizia - cercherò di fare un passo indietro: sarebbe un errore non stare nel merito della questione, ci abbiamo messo faccia ma quando arriveranno i referendum noi li consegneremo ai cittadini. Poi, in campagna elettorale, certamente io spiegherò quello che penso sulle riforme e perché le ritengo positive per gli italiani ".

Rapporti con la stampa

" Non ritengo di dovermi difendere dalla previsione di rappresentare un limite e un problema per la libertà di stampa e dunque per la democrazia ", ha dichiarato il premier Giorgia Meloni in apertura di conferenza, rispondendo alle polemiche mosse a lei personalmente e al suo governo negli ultimi due anni. " Non risponderei abbastanza alle domande dei giornalisti? Nel 2024 ho risposto a 350 domande, più di una al giorno. Ho fatto una scelta precisa di non partecipare alle conferenze stampa dopo i Consigli dei ministri. Io penso sia giusto che siano i ministri che hanno lavorato sui provvedimenti a parlarne ", ha aggiunto. Il disegno di legge in discussione in Senato di iniziativa di Fdi sulla diffamazione a mezzo stampa " non lo si può definire un tentativo di limitare la libertà di stampa ".

La riforma della diffamazione " è una proposta di iniziativa parlamentare che raccoglie l'auspicio della Consulta e prevede che per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa non sia più previsto il carcere ma una multa ", che " riguarda però il caso di una notizia falsa pubblicata consapevolmente con l'intento di

Ripartiamo con un piede diverso: assicuro rispetto per il vostro lavoro ma mi permetto di chiedere rispetto con il mio

diffamare qualcuno". Quindi, si è rovolta alla sala: "".