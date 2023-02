"Il futuro dipende anche da te". Berlusconi rilancia la corsa alle regionali

Intervista al Tg5 per Silvio Berlusconi, che si è concentrato soprattutto sulle imminenti elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, due delle regioni chiave del nostro Paese. L'ex premier ha ricordato come la coalizione di centrodestra sia nata grazie al suo impegno ormai quasi 30 anni. Forza Italia, come ha spiegato il Cavaliere, è quella " forza politica che rappresenta le persone che si alzano presto al mattino e vanno a letto tardi la sera, le persone che con il loro lavoro contribuiscono a mantenere il benessere e la ricchezza del nostro Paese ".

Silvio Berlusconi si rivolge a ogni singolo elettore: " Se vuoi difendere la tua libertà, se ritieni che il tuo lavoro e i tuoi sacrifici vadano tutelati, ti dico che il tuo futuro dipende anche da te: dalle tue decisioni di voto. Domenica prossima, si vota per la Lombardia e per il Lazio, sarà un voto importante che dovrà confermare il voto politico del 25 settembre dell'anno scorso e quindi la attuale maggioranza ". Silvio Berlusconi parla soprattutto agli indecisi, a chi non ha ancora scelto chi votare: " Fallo nel tuo interesse e nell'interesse di tutti gli italiani. perché noi ci impegneremo per costruire un'Italia più forte, con meno tasse, con più sostegno agli anziani, con più posti di lavoro per i giovani, con meno complicazioni burocratiche e con una giustizia più giusta. Ci impegneremo per una Lombardia ancora migliore e per un Lazio da riorganizzare al meglio, e da rilanciare con assoluta determinazione.Quindi: Forza Lombardia, Forza Lazio, e naturalmente Forza Italia ".